Реаниматолог рассказал, как можно помочь человеку с алкогольным отравлением

Пьяному человеку нужно помочь лечь на бок, дал совет анестезиолог-реаниматолог Алексей Старков.Специалист рассказал в интервью, как можно помочь человеку с алкогольным отравлением. Такое отравление возникает вследствие употребления повышенной концентрации этилового спирта, который содержат в себе алкогольные напитки. Врач напомнил, что алкогольные токсины повреждают печень, головной мозг, миокард. Кроме того, атрофируется функция контроля – человек может не отреагировать на тошноту и рвоту, захлебнуться ею во сне.«Тем, кто отравился алкогольными напитками, нужна срочная помощь. И оказать ее можно до приезда бригады скорой помощи», - пояснил Старков, беседуя с «Лентой.ру».Медик порекомендовал уложить сильно опьяневшего человека на бок, чтобы предотвратить риск несчастного случая при рвоте. Кроме того, нужно следить за его дыханием, пульсом. В случае остановки дыхания может потребоваться непрямой массаж сердца.«Если состояние пострадавшего вызывает опасение, кожа побледнела, дыхание кажется ненормальным и прерывистым, необходимо вызвать скорую помощь», - посоветовал реаниматолог.Старков отметил, что если пострадавший в сознании, можно попытаться вызвать у него рвоту искусственно, чтобы из организма вышел алкоголь, не успевший всосаться. Для этого, например, можно дать ему выпить побольше теплой воды.