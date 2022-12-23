Эксперт Роскачества назвала полезные свойства тыквенных семечек
Семечки улучшают состояние костей и сосудов, поддерживают иммунитет и предотвращают некоторые инфекционные заболевания. Это происходит благодаря высокому содержанию цинка в продукте.
Кроме того, благодаря наличию в составе клетчатки семена тыквы нормализуют работу кишечника. Также продукт способствует нормализации сна и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Около 40 семян (100 грамм) — среднесуточная норма потребления для взрослого человека. Однако доктор не рекомендует их есть при обострении заболеваний ЖКТ и кишечника.
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