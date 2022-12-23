Перелом шейки бедра приводит к смерти половины пожилых пациентов

Перелом шейки бедра считается одной из худших травм, которые может получить человек, особенно, когда речь идет о пожилом пациенте. По данным статистики, в России каждую минуту 17 человек ломают какую-нибудь часть периферического скелета, а 7 человек — позвонки. И каждые 5 минут кто-то из наших соотечественников получает перелом шейки бедра.По своим последствиям эту травму сложно даже сравнивать с другими переломами. По разным данным, от 20 до 50% пожилых людей, получивших ее, умирает в течение года после случившегося несчастья. При такой смертности в данной возрастной категории это заболевание оставляет позади даже многие тяжелые инфекции.MedAboutMe выяснял, что же такого ужасного в переломе шейки бедра и почему пожилые люди входят в группу повышенного риска смерти при его получении.Перелом шейки бедраТазобедренный сустав — самый крупный во всем человеческом скелете. Его суставная (вертлужная) впадина — часть таза. В этой впадине располагается головка бедренной кости. Между телом и округлой головкой бедренной кости есть перемычка — шейка. Именно ее обычно именуют «шейкой бедра» (ШБ), хотя на самом деле правильно говорить «шейка бедренной кости».Сквозь шейку бедра проходят кровеносные сосуды, снабжающие головку питательными веществами и кислородом. При переломе кровоснабжение прекращается. Это чревато разнообразными неприятными состояниями:остенекроз (аваскулярный некроз) головки и шейки бедренной кости — остаток бедренной кости (головка и отломок шейки), лишившиеся питания, рассасываются и исчезают;ложный сустав — несращение перелома из-за нарушения кровоснабжения, и др.Особенности леченияПри переломе ШБ существует два принципиально разных подхода к лечению:консервативная терапия — наложение гипса, медикаментозное лечение;оперативное лечение — хирургическое вмешательство с остеосинтезом (чаще у молодых пациентов) или с эндопротезированием (чаще у пожилых).Сегодня большинство экспертов в этой области склоняется к тому, что хирургическое решение проблемы — намного более безопасно и эффективно. Пожилые люди с трудом переносят многомесячный период консервативного лечения, у них развиваются разнообразные осложнения, и т. п. Кроме того, доказано, что состояние психики пациента улучшается при оперативном лечении пациента, то есть при проведении операции эндопротезирования, остеосинтеза.Остеопороз и переломыСамо понятие «перелом шейки бедра» неразрывно связано с термином «остеопороз». Именно остеопороз является основной причиной повышения риска переломов ШБ.Это системное заболевание, связанное с изменением метаболизма, в результате чего структура костной ткани, ее архитектоника разрушается, а ее масса становится меньше. Прочность костей при этом падает и, как следствие, возникает угроза переломов в тех ситуациях, когда у здорового человека даже ушиба не будет. Сегодня остеопороз входит в перечень основных причин смерти и инвалидизации граждан, вместе с инфарктом, инсультом, раком и др.Для женщин угроза переломов бедра существенно выше, чем для мужчин: 17% представительниц прекрасного пола сталкиваются с этой проблемой против 2% мужчин, причем риски для женщин стремительно возрастают после 50 лет, с наступлением менопаузы и последующим переходом в постменопаузальный период. Причина тому — эстрогены, половые гормоны женщины. Они играют своего рода защитную роль в отношении костной ткани.Когда выработка эстрогенов сокращается с наступлением менопаузы, снижается минеральная плотность костей. В конце 1980-х годов ученые нашли на клетках-остеобластах (молодые клетки костных тканей) и на остеокластах (клетки, разрушающие костную ткань) рецепторы к эстрогенам. Было доказано, что эстрогены подавляют активность остеокластов. При дефиците половых гормонов их продолжительность жизни увеличивается, а активность нарастает, что и приводит к ускоренному разрушению костей.У мужчин кости крупнее, их реструктуризация происходит существенно медленнее, чем у женщин, и у них нет таких гормональных перепадов. У представителей сильного пола остеопороз тоже бывает, и связан он с дефицитом и андрогенов (мужских половых гормонов), и эстрогенов. Но в большинстве случаев болезнь развивается у людей с неблагоприятной наследственностью, малой массой тела и небольшим ростом.Самый опасный возрастИзменения организма, происходящие по мере старения человека, могут стать критическими для состояния костей, если вовремя не принять меры. Так, с возрастом, после наступления менопаузы, снижается кислотность желудочного сока. Это приводит к тому, что кальций хуже усваивается, чем раньше. А для усвоения кальция нужен витамин D, но у пожилых людей процессы выработки его под действием солнечных лучей тоже замедляются. В итоге возникает дефицит и кальция, и витамина D. Нередко на эти процессы накладывается еще и нехватка белков: в пожилом возрасте происходит потеря мышечной массы, а белок хуже усваивается из-за возрастных изменений, происходящих в желудочно-кишечном тракте — ухудшение перистальтики и т. п.Наконец, в пожилом возрасте, помимо физиологических изменений, в действие вступают и другие факторы риска. В нашей стране к таким факторам относятся:значительное сокращение подвижности, сведение к минимуму физической активности;из-за нежелания выходить на улицу, особенно зимой, развивается дефицит витамина D, так как человек недополучает ультрафиолетового излучения от Солнца;нередко пожилые люди злоупотребляют различными лекарственными препаратами, такими как транквилизаторы, гипнотики, и др., которые оказывают дополнительное негативное действие на состояние костной ткани;алкоголизм — еще один существенный фактор риска для России;неприспособленность инфраструктуры для передвижения пожилых людей — спуски без перил, скользкие полы в торговых центрах и перед входами в магазин, высокие ступеньки, плохая работа по очистке улиц ото льда, и т. п.Перелом ШБ — травма помещенийМожет показаться, что улица — самое опасное место для пожилого человека, особенно в холодное время года. Но наблюдения показывают, что 55% травм бедра приходится на теплые месяцы: май (11%), сентябрь (10%), октябрь (10%). При этом 76% переломов ШБ происходят внутри помещения. Чаще всего травмы ШБ происходят при попытке преодолеть препятствие (43% в доме и 57% за его пределами). И одним из самых опасных препятствий являются коврики, положенные на пол. На втором месте антирейтинга причин переломов внутри дома — падение с кровати. Вне дома пожилые граждане чаще падают при выходе из транспорта или на лестнице.Перелом шейки бедра и здоровьеСуществует несколько причин высокой смертности среди пожилых людей, получивших перелом ШБ.На фоне длительного вынужденного постельного режима у них многократно возрастает риск развития дыхательных и сердечно-сосудистых патологий, тромбозов, кровотечений и занесения инфекции. Застойная пневмония — одно из самых частый и в буквальном смысле убийственных заболеваний при переломе шейки бедра и консервативной терапии.Но не только физиологией жив человек. Одним из важнейших аспектов здоровья является состояние психики. Исследования российских ученых показали, что у 82% пациентов пожилого и старческого возраста, получивших перелом шейки бедра, через некоторое время после перелома выявляются нарушения психики. Специалисты указывают, что у 37% пострадавших перелом ШБ провоцирует развитие следующих патологий: в 20% случаев — состояние спутанности сознания (чаще у более пожилых больных), в 9% — ситуационные депрессии (чаще у более молодых пациентов), в 6% — расстройства сна, в 3% — алкогольный делирий.Миф о БАД и костяхРаз с возрастом возникают проблемы с кальцием, с белками и с витамином D, значит, надо привнести их извне. Казалось бы, не проблема: в аптеках есть множество самых разнообразных БАД, как с различными соединениями кальция, так и комбинированные препараты, содержащие кальций и витамин D.Однако, совсем недавно, в декабре 2017 года китайские ученые сообщили, что, по их мнению, ни БАД с кальцием, ни витамин D, ни комбинированные БАД с кальцием и витамином D не снижают частоту переломов бедра у пожилых людей. Даже более того, слишком высокие дозы витамина D связаны с более частыми переломами ШБ. В ходе исследования ученые отмечали, что у некоторых групп испытуемых положительный эффект от приема БАД с кальцием и витамином D был, но этими испытуемыми оказались женщины, которые также получали заместительную гормональную терапию. То есть, речь идет о все тех же эстрогенах, из-за нехватки которых повышаются риски развития остеопороза.Витамины группы В и переломы ШБНорвежские ученые проверили, как влияет прием некоторых витаминов группы В на риск перелома бедра. Оказалось, что употребление витамина В6 не оказывает никакого влияния на крепость костной ткани, а вот прием витамина В12 даже увеличивает опасность получить травму бедра.Рекомендации пациентам и родственникамИтак, для предотвращения развития остеопороза необходимо:контролировать содержание кальция в пище. Пожилым людям требуется 1200-1500 мг кальция ежедневно, учитывая ухудшение процессов его усвоения;для того, чтобы кальций воспринимался организмом, необходимы витамины D, К, С, А. Из минеральных веществ ключевые роли играют магний, цинк, фосфор.Помимо контроля за питанием, необходима регулярная физическая нагрузка. Движение улучшает кровоснабжение костной ткани, а значит «слабые звенья» скелета получают дополнительное питание, то есть будут крепче. Кроме того, нагрузки развивают координацию и укрепляют мышцы, а чем они сильнее, тем выше шансы на то, что падение не станет причиной травмы.Дома для пожилого человека должны быть созданы максимально безопасные условия: никаких скользких полов или скользящих по полу ковриков, ванна и туалет должны быть оборудованы поручнями, в квартире желательно убрать все порожки, проходы должны быть достаточно широким, чтобы человеку не приходилось лишний раз менять траекторию движения.Но что же делать, если близкий пожилой человек получил перелом шейки бедра?Чем раньше будет начато лечение, тем ниже риск осложнений. В Великобритании операции лечения перелома шейки бедра рекомендуется проводить в течение 48 часов после получения травмы. Если же удается свести время ожидания операции до 6 часов, риск развития осложнений сводится к минимуму.Врачи говорят об «агрессивной и ранней мобилизации». Это значит, что пациент должен как можно раньше начинать вставать и двигаться. Такая сложная травма, как перелом ШБ, полностью излечивается, даже при благоприятных обстоятельствах, только за несколько месяцев. Но эффективность терапии, скорость реабилитации будут зависеть и от того, насколько сам пациент активно участвует в этом процессе.