Как защититься от гриппа и что делать, если всё же заболели

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Грипп — это острое респираторное заболевание, которое вызывается вирусом гриппа и обычно сопровождается высокой температурой, болями в голове и мышцах, небольшим кашлем и насморком. У людей из группы риска грипп может приводить к серьёзным осложнениям, таким как пневмония, и даже к смерти.Сказать, сколько человек в год им болеет, сложно. Поскольку грипп относится к ОРВИ и часто переносится как любая другая простуда, мало кто с лёгким течением заболевания обращается к врачу. Считается, что в США ежегодно заболевают от 20 до 40 миллионов человек. Чуть проще посчитать только тяжёлые случаи, которые требовали медицинского вмешательства. Так, ВОЗ говорит о 3–5 миллионах таких случаев в мире.Какими бывают вирусы гриппаИзвестно более 2 000 вирусов гриппа. Они отличаются друг от друга строением белков и делятся на типы A, B, C, D. Здравоохранение волнуют только A, B, C, потому что они заражают и животных (например, птиц, свиней), и людей, в отличие от D, который влияет только на крупный рогатый скот. A, B вызывают сезонный грипп (большинство людей заболевают в холодное время года) и могут протекать очень тяжело, а С выявляется редко, распространён в течение всего года и не приводит к серьёзным инфекциям.У вирусов C нет подтипов. Вирусы гриппа B подразделяются на две линии: B/Yamagata и B/Victoria. А вот у вирусов А, которые встречаются чаще всего, подтипов намного больше — сейчас известно около 130. Подтипы выделяют по белкам на поверхности вируса, которые выступают в роли антигенов. Это значит, что их молекулярные структуры распознаёт иммунная система и в ответ начинает вырабатывать антитела. Если два вируса имеют похожее строение этих белков, то иммунный ответ хозяина, вызванный инфекцией или вакцинацией одним из вирусов, распознаёт и нейтрализует другой. Оценивают два белка — нейраминидазу (N, 18 форм) и гемагглютинин (H, 11 форм).Среди людей обычно циркулируют подтипы A(H1N1) и A(H3N2)Пандемии вызывает только тип A, например, испанский или свиной грипп. Обычно это зоонозный штамм, который передаётся от больного животного или птицы человеку. Так как люди им не болели до этого, то иммунная система не может быстро от него защититься. Поэтому, если вирус мутирует так, что начинает передаваться от человека к человеку, начинается эпидемия, а само заболевание переносится очень тяжело. Когда переболеет большинство людей, у них появятся антитела, а распространение заболевания прекратится, да и протекать оно будет легче.Штамм вируса никуда не исчезнет, просто станет сезонным.Как передаётся гриппКак и другие ОРВИ, грипп заразен. Считается, что каждый инфицированный заражает ещё одного?двух человек. Заболеть можно, если:Рядом кто?то кашляет, чихает или разговаривает. Капли с вирусом могут попасть в ваш нос или рот во время дыхания.Прикоснуться к поверхности, заражённой вирусом гриппа (например, к дверной ручке, столу, компьютеру и телефону), а затем к своему лицу, носу, рту или глазам. Считается, что вирусы гриппа А остаются заразными на поверхностях до 4 часов, реже свыше 9 часов.Коснуться рук или лица больного гриппом, а затем своего лица.Как защититься от гриппаЛучший способ защититься от гриппа — сделать ежегодную прививку. Чтобы она была эффективна против вирусов этого года, учёные отслеживают, как меняются вирусы и какими чаще болели в зимнем сезоне в Южном полушарии. Так они получают достаточно точный прогноз.Вакцина подходит почти всем, даже детям с 6 месяцев и беременным женщинам на всех сроках. Некоторые вакцины противопоказаны при аллергии на куриный белок.Прививку нужно делать заранее, в идеале — в начале сезона, когда объявляют вакцинацию. Ведь антитела будут вырабатываться примерно 3 недели.Также нужно соблюдать меры предосторожности, которые защищают от вообще любых ОРВИ:стараться реже касаться руками глаз, носа и рта;часто мыть руки с мылом, причём не менее 20 секунд, чтобы точно удалить все микроорганизмы и загрязнения;если нет возможности вымыть руки, то обработать их дезинфицирующим средством, которое содержит не менее 60% спирта;избегать контакта с заболевшими людьми;не делиться чашкой, трубочкой, бутылкой и другими личными предметами.Чтобы не заразить других, кашлять и чихать надо в салфетку, а если её нет, то в сгиб локтя.Чем опасен гриппОбычно грипп проходит без следа, но может вызывать осложнения. В лучшем случае это могут быть инфекции уха и пазух, а в самых тяжёлых:дыхательная недостаточность;воспаление лёгких (пневмония), сердца (миозит), мозга (энцефалит), мышц (рабдомиолиз);полиорганная недостаточность;сепсис;смерть.По оценкам ВОЗ, ежегодно регистрируются 290–650 тысяч случаев смерти от гриппа и его осложнений.Для кого грипп опаснееНекоторые люди чаще болеют тяжело и с осложнениями. К факторам риска относятся, например:возраст младше 5 и старше 65 лет;беременность;наличие хронической обструктивной болезни лёгких, астмы и других болезней дыхательной системы;заболевания почек, печени, сердца и кровеносных сосудов в анамнезе;состояние, которое вызывает проблемы с мышцами или затрудняет кашель, глотание или выведение жидкости из дыхательных путей;диабет;ослабленный иммунитет, например, из?за ВИЧ, рака, приёма иммуносупрессантов;заболевания крови, например, серповидно?клеточная анемия (врождённая болезнь, при которой красные клетки крови имеют неправильную форму);ожирение;возраст меньше 19 лет и регулярный приём кроверазжижающих препаратов;проживание в интернатах и других учреждениях, где длительно ухаживают за людьми.Какие симптомы вызывает гриппОбычно грипп развивается очень быстро, и человека резко накрывают ярко выраженные симптомы:высокая температура;головная боль;боли в мышцах;слабость;боли в горле;насморк;кашель;диарея и рвота (чаще у детей).Необязательно должны быть все симптомы, иногда может быть только несколько. Обычно это жар, усталость, головная боль и боли в мышцах.Когда нужно вызывать неотложку или скоруюЗвоните по номеру 103 или 112, если у ребёнка или взрослого наблюдаются:затруднённое дыхание или одышка;боль в груди;продолжающееся головокружение;судороги;ухудшение состояния;сильная слабость или боль в мышцах.Для детей опасными признаками также являются посинение губ и обезвоживание.Когда стоит показаться врачуКак мы уже писали, у большинства людей грипп проходит самостоятельно, и к врачу нужно обращаться, чтобы получить больничный или справку. Но если вы входите в группы риска, то врач вам понадобится ещё и для того, чтобы дать рецепт на противовирусный препарат от гриппа.Как лечить гриппОт гриппа помогают рецептурные противовирусные препараты на основе осельтамивира и зинамивира, но наиболее они эффективны только в первые 48 часов. Обычно грипп проходит и без них, но в тяжёлых случаях их назначает терапевт или педиатр.Все остальные якобы противовирусные препараты, которые широко рекламируются, никак не помогут вылечиться быстрее. Они всего лишь облегчают ваш кошелёкКроме того, можно немного помочь себе перенести симптомы, вылечиться быстрее и не заразить больше никого:Если температура поднимается выше 38,5 °C или вы плохо себя чувствуете, можно принять жаропонижающее. Например, на основе парацетамола или ибупрофена.При задолженности носа можно капать сосудосуживающие капли, но не более 5 дней подряд.Много спать и отдыхать, чтобы у организма были силы бороться с вирусом.Пить много жидкости, например, травяные чаи и компоты. Как минимум несколько больших кружек в день. Жидкость поможет организму вывести вирусы и продукты воспаления, легче перенести повышение температуры, облегчит заложенность носа и успокоит больное горло.Проветривать помещение. Дышать свежим прохладным воздухом будет легче, а вирусов после проветривания в комнате станет меньше.Поддерживать влажность воздуха в комнате на уровне 40–60%. Увлажнённые слизистые носа и горла лучше сопротивляются атакам вирусов.Желательно каждый день проводить влажную уборку, чтобы уменьшить количество вирусов вокруг. Поскольку самому это делать сложно, можно попросить кого?то из домашних о помощи.Болеть по возможности нужно в отдельной комнате, есть и пить из отдельной посуды, а при встрече с домашними надевать маску.Если за вами кто?то ухаживает, лучше, чтобы он не входил в группы риска и чтобы это всегда был один и тот же человек (так вы не будете подвергать опасности других домочадцев). После контакта с больным этот помощник должен мыть руки с мылом не менее 20 секунд.Кашлять и чихать в носовой платок, в крайнем случае в локоть, если платка нет под рукой.Оставаться дома ещё как минимум сутки после полного исчезновения симптомов.Помните, что грипп развивается с огромной скоростью. Лучше потратить несколько дней и отлежаться дома, пока организм справляется с болезнью, чем несколько недель бороться с осложнениями в больнице.