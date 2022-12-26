Как сохранить фигуру после праздничных застолий

Россиянам перечислили способы сохранить фигуру после новогодних праздников. Подробности рассказала Меланя Маилян. По ее словам, к различным застольям стоит готовиться заранее.«Семга или авокадо подарят ощущение сытости на весь день. Плотный завтрак позволит избежать перекусов в течение дня, а значит, и переизбытка калоража. Желательно также исключить на период праздников вредные углеводы», – отметила врач.Также снизить аппетит помогут такие пищевые добавки, как клетчатка и препараты на основе гарцинии. По словам Маилян, на корпоратив стоит приходить сытым, во время мероприятия отдавать предпочтение богатой белками пище и овощам. Не стоит игнорировать и танцы, это поможет сжечь лишние калории, пишет «Мослента».