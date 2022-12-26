Как правильно отметить Новый год, чтобы не было инсульта

Новогодняя ночь в России, как правило, сопровождается шумным застольем с обилием разнообразных блюд, алкогольных напитков, песнями, танцами и так далее. Итогом таких посиделок утром нередко становятся инсульты: врачи даже шутят, что лучше дежурить с 31 декабря на 1 января, чем 1 января и далее. Доктор наук Айдар Шарафеев рассказал, как наслаждаться праздником без ущерба для здоровья и при каких симптомах необходима срочная помощь врача.По словам Шарафеева, после праздника происходит настоящий бум последствий новогодних обжорств и алкогольных возлияний: в больницы массово поступают пациенты с инсультами, инфарктами и панкреатитами. Чаще всего это происходит утром, особенно в промежуток между 06:00 и 07:00. Именно в это время происходит сильнейший гормональный всплеск: в кровь выплёскивается эндорфин, а в организме — пик кортизола. Растут и адреналин, и половые гормоны, а у мужчин наступает пик тестостерона.Все эти процессы заставляют сердце работать интенсивнее. Так что если есть какие-то предпосылки, то дело может закончиться несчастьем.«После новогодних праздников увеличивается число пациентов, поступивших в стационар с обострением сердечно-сосудистых заболеваний. Новогоднее застолье — мощнейший стрессовый фактор для всего организма. Причиной этому и длительное бодрствование, и переедание, и употребление алкоголя, и физические нагрузки — например, танцы и катания с горок», — объяснил врач.Шарафеев уточнил, что наиболее опасны новогодние праздники для людей, страдающих нарушениями сердечного ритма. Аритмию могут спровоцировать алкоголь, табак, кальян или вейп, или даже привычка «побатониться» после обильного ужина.«Основные симптомы нарушения ритма сердца — это учащение или снижение частоты сердечных сокращений, неритмичное сердцебиение. Аритмия чаще всего начинается непосредственно после злоупотребления алкоголем, табаком и так далее и может продолжаться неопределенно долго. Чаще всего она не завершается сама по себе и требует обращения в медицинское учреждение», — предупредил специалист.Шарафеев дал несколько советов, как провести Новый год и праздники так, чтобы не оказаться в больнице или не дай бог, где ещё похуже.Откажитесь от алкоголя хотя бы за неделю до застолья (алкоголь имеет накопительный эффект).Воздержитесь от одновременного употребления алкоголя и курения (как табака, так и кальяна или вейпа).Не забудьте прогуляться после крепкого ужина: это позволит алкоголю быстрее выйти из организма, и желудку будет проще освободиться.«Если же у вас возникла аритмия, не ждите, пока она пройдет самостоятельно, а обращайтесь в лечебное учреждение для восстановления ритма сердца», — заключил врач.