Врач объясняет почему нельзя принимать препараты кальция и железа вместе

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Кальций может «ингибировать» усвоение железа, что может привести к потенциально опасному дефициту.Хотя витамины и минералы можно найти во многих продуктах, которые мы едим, иногда одной диеты недостаточно, чтобы получить то, что нам нужно. Поэтому многие люди полагаются на добавки, чтобы увеличить потребление определенных питательных веществ в организме. Эксперт предупредил, что сочетание некоторых из них может иметь негативные последствия.Врач Ирина Андреева рассказала о потенциальных рисках совместного приема добавок кальция и железа.«Исследования показали, что потребление кальция может препятствовать усвоению железа, независимо от того, принимается ли кальций в виде соли кальция в пищевых добавках или в молочных продуктах. Взаимодействие вызывает обеспокоенность, поскольку повышенное потребление кальция обычно рекомендуется детям и женщинам, а железо имеет первостепенное значение в этих возрастных группах. Такое взаимодействие может привести к снижению уровня железа в организме и ферритина в сыворотке крови, что может прогрессировать до дефицита», - утверждает Андреева.Железо необходимо для создания эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Недостаток железа может вызвать анемию.Симптомы этого включают:Усталость и недостаток энергииОдышкаЗаметное сердцебиение (учащенное сердцебиение)Бледная кожаЕсли это не лечится с помощью добавок или диеты, это может иметь более серьезные последствия.К ним относятся:Делает вас более подверженным риску заболеваний и инфекций — недостаток железа влияет на иммунную систему.Увеличение риска развития осложнений, влияющих на сердце или легкие, таких как аномально быстрое сердцебиение (тахикардия) или сердечная недостаточность.При беременности вызывает больший риск осложнений до и после родов.Было обнаружено, что определенное количество добавок в сочетании с приемом пищи оказало «значительное» влияние.