Американские ученые назвали 2 заболевания, которые повышают риск болезни Альцгеймера

Оказалось, что у военных и у тех, кто часто бился головой в детстве, значительно выше риск столкнуться со слабоумием в старости.Все мы мечтаем прожить как можно дольше, но есть нюанс. Большинство из нас хотели бы не просто дожить до глубокой старости, но и максимально сохранить здоровье и трезвый ум.Чтобы дать большему количеству людей шанс как минимум на второе, ученые по всему миру продолжают исследовать болезнь Альцгеймера и выяснять, что может стать фактором риска развития слабоумия. Доктор Марк Лог из Национального центра посттравматического стрессового расстройства при Бостонской системе здравоохранения штата Вирджиния в новом исследовании обнаружил два заболевания, связанных с более высоким риском Альцгеймера.В своей работе он использовал данные из программы VA Million Veteran Program — одной из крупнейших в мире баз данных о здоровье и генетической информации. Эта программа собирает информацию о том, как привычки, гены, образ жизни и участие в военных действиях влияют на здоровье человека. В ней есть информация более чем о 900 тысячах ветеранах.Большинство ветеранов — люди немолодые: около 40% старше 75 лет. Поэтому эта категория находится в группе риска развития Альцгеймера и других форм деменции.В итоге автор работы обнаружил четкую взаимосвязь между посттравматическим расстройством, черепно-мозговой травмой и слабоумием. Кроме того, исследование подтвердило: носители аллеля ?4 гена APOE — также в группе риска.APOE — это аполипопротеин E, белок, участвующий в метаболизме липидов в организме. Существуют три основные изоформы белка — ?2, ?3 и ?4. Последний считают признаком генетической предрасположенности к атеросклерозу, гиперхолестеринемии, болезни Альцгеймера, расстройствам памяти в пожилом возрасте и рассеянному склерозу.Автора его находка сильно поразила. По его словам, он уже не первый год работает в области генетики болезни Альцгеймера, привык видеть явное влияние APOE ?4 на риск слабоумия, это уже давно не секрет для врачей.- Однако в этой когорте последствия посттравматического стрессового расстройства и травмы головы были такими же очевидными и выглядели похожими на эффект наследования ?4 от одного из ваших родителей, — заявил доктор Лог.Отметим, что ранее другие исследователи уже фиксировали взаимосвязь ПТСР и болезни Альцгеймера. Так, в журнале British Journal of Psychiatry был выпущен метаанализ на эту тему. Авторы работы сравнили 13 исследований, проведенных на 4 различных континентах с участием в общей сложности 1 693 578 человек.Анализ данных 8 исследований показал: у людей с ПТСР деменция развивается на 61% чаще. По данным 2 других исследований, использовавших другие методы, ПТСР был ассоциирован с двукратным риском развития деменции.