Эти две добавки снижают опасно высокий уровень холестерина

Слишком много холестерина в организме является фактором риска опасных для жизни заболеваний.Например, употребление жирной пищи может увеличить количество холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Холестерин ЛПНП, считающийся «плохим» для вас, оседает внутри артерий, сужая кровоток. В сочетании с другим жировым материалом в крови холестерин ЛПНП может прилипать к стенкам артерий; когда происходит разрыв, на кону может стоять жизнь человека.Чтобы уточнить, если бляшка жирового материала отрывается от стенки артерии, образуется сгусток крови, который заживляет поврежденную артерию.Если тромб перекрывает кровоснабжение головного мозга, то возникает инсульт; если приток крови к сердцу нарушен, наступает сердечный приступ. Хотя здоровое питание и физические упражнения являются ключевыми компонентами снижения уровня холестерина, могут ли добавки помочь?"Добавки омега-3 могут помочь снизить уровень триглицеридов и воспаление, тем самым снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Что такое триглицериды?Триглицериды — это тип жира в крови.«Они являются нашим основным источником энергии и необходимы для хорошего здоровья. Но если у вас их слишком много в крови, это может повысить риск сердечных заболеваний».Триглицериды представляют собой комбинацию насыщенных и ненасыщенных жиров, а глицерин – форму глюкозы (сахара).Эти жиры крови создаются печенью и поступают из нашего рациона. К продуктам, содержащим триглицериды, относятся: мясо, молочные продукты, кулинарные масла и жиры.Еще одна добавка, которая может помочь снизить уровень холестерина, — это красный дрожжевой рис."Соединение под названием монаколин К, которое, как было показано, снижает уровень холестерина ЛПНП, если принимать его каждый день".