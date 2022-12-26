5 научных причин, почему нельзя выбрасывать кожуру лимона

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

О полезных свойствах лимона, особенно в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями, знают все. Но не менее полезна и кожура этого цитруса. Вот почему ее не стоит выбрасывать.Лимон — очень полезный цитрусовый фрукт. Главное его свойство — высокое содержание витамина С. Без него наш организм будет чувствовать себя очень плохо — хуже станут заживать раны, ослабнет защита от вирусов, запасы энергии иссякнут, пострадают кожа, ногти и волосы, повысится риск психических расстройств и депрессии.Отличный способ поддерживать иммунитет — не забывать о лимоне в своем рационе, причем не только зимой, в разгар эпидемий, но и круглый год.Не стоит выбрасывать и ценную кожуру лимона — цедру. И вот почему.Чем полезна кожура лимонаВ ней содержится в разы больше витамина С, чем в лимонном соке. По данным исследований, этот витамин способен повысить иммунную функцию, уменьшить воспаление и помочь в борьбе с инфекциями.Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале фармакологии и токсикологии, кожура лимона — это богатый источник особых растительных полифенолов, флавоноидов, которые очень редко встречаются в других растениях. Цитрусовые флавоноиды обладают антибактериальной, противогрибковой, противодиабетической, противораковой и противовирусной активностью.Кожура лимона способствует похудению. Исследование на мышах с ожирением показало общее снижение количества жира, уровня холестерина и глюкозы у тех животных, кому добавляли в рацион экстракт лимонной цедры в течение 12 недель.Лимонная цедра богата пектином, который на самом деле является растворимой клетчаткой. Она способствует выведению токсинов и отходов из кишечника. Кожура лимона также способствует улучшению состояния толстого кишечника и поддерживает слизистую, поддерживая баланс микробиома. Исследования также показывают, что пектин может снизить риск сердечных заболеваний.Также в кожуре лимона содержится антиоксидант D-limonene, который способен снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака желудка.Как правильно есть кожуру лимонаВажно перед употреблением хорошо вымыть фрукт — на нем могут сохраниться остатки удобрений, которыми обрабатывают растения.Добавляйте натертую цедру в выпечку, салаты или йогурт.Заморозьте лимон и натирайте его цедру в напитки, супы, вторые блюда, заправки или маринады.Измельчите сухую шкурку лимона и смешайте ее с солью и перцем, можно также ее засыпать в емкости, где хранятся ваши любимые специи.Запеките в духовке на 200 градусах лимонные корки, разрезав их на полоски, а потом добавляйте в чай.Кому нельзя есть лимонную цедруВрачи не рекомендуют есть кожуру лимона людям, страдающим расстройствами желудка, а также аллергикам. На лимон организм может отреагировать повышенным зудом и появлением крапивницы.Лимонная кожура также противопоказана тем, у кого диагностированы язва, гастрит и энтерит.Другие способы использовать лимонную кожуру в бытуС помощью лимонной кожуры вы можете очистить раковину до блеска. Нержавеющая сталь засияет при натирании ее кожурой лимона.Вместо того, чтобы выбрасывать лимонную кожуру в мусорное ведро, вы можете удалить ею жирные пятна. Если на тарелках, сковородах или столешницах остался жир, насыпьте немного соли и потрите пятна кожурой лимона.Вы можете использовать лимонную кожуру для удаления запаха канализации.Лимонной кожурой можно почистить микроволновую печь. Положите несколько лимонных корок в миску и погрейте в микроволновой печи в течение нескольких минут.