Диетолог Пономарева: эти 3 ягоды снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний

Плоды богаты антоцианами — пигментами, которые придают ягодам их особый цвет и связаны со здоровьем сердца.Диета играет роль в сердечно-сосудистых заболеваний, при этом лучше избегать продуктов с высоким содержанием жира и соли. Это связано с тем, что жирная пища может привести к закупорке кровеносных сосудов, препятствуя притоку крови к сердцу.А соль повышает кровяное давление, что создает дополнительную нагрузку на такие органы, как сердце. Но точно так же, как еда может быть виновата в сердечных заболеваниях, она также может помочь защитить их.«Давно известно, что употребление фруктов и овощей полезно для здоровья сердца, но новое исследование действительно подчеркивает важность употребления в пищу множества фруктов и овощей, а также цветных сортов, включая ягоды», - говорит врач-диетолог Василиса ПономареваЕе совет приходит после того, как научный обзор показал, что употребление ягод может сыграть ключевую роль в защите здоровья сердца.Ягоды богаты антоцианами — растительными пигментами, которые придают ягодам отчетливую сине-красную окраску — и содержатся как в кожуре, так и в мякоти ягод, в отличие от кожуры других фруктов.Более половины всех сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить с помощью улучшения питания."В частности, все большее внимание привлекает один подкласс флавоноидов, антоцианы, ответственные за красный/синий оттенок. Среди самых полезных ягод для сердечно-сосудистой системы - ежевика, малина и черника".