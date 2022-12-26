Начнем с Нового года: 5 полезных привычек, которые помогут вам оставаться здоровым

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В Новый год принято загадывать желания и строить планы. Самое лучшее, что вы можете для себя сделать, — начать жить по новым правилам, а вредные привычки оставить в старом году.Первый месяц года традиционно связан с надеждами, желаниями, обещаниями самому себе. Переедание, алкоголь, малоподвижный образ жизни — все это не помогает укрепить здоровье. После большого количества праздничных дней организм испытывает усталость. Чтобы помочь ему восстановиться, важно соблюдать простые рекомендации и переходить на новые жизненные привычки.Почему это так полезно и какие из простых, доступных и позитивных правил стоит взять с собой в 2023 год, «Доктору Питеру» рассказала терапевт, специалист клиники «Будь Здоров» в Сочи Ирина Красикова.Плохое оставьте в уходящем годуЧтобы дать место новым привычкам, отличной традицией может стать расставание с вредными привычками в уходящем году. Пусть даже не со всеми, но хотя бы самыми пагубными. Откажитесь от сигарет, даже электронных, перестаньте принимать большие дозы алкоголя — это уже огромный вклад в копилку здоровья.Почему так важен отказ от вредных привычек? Не секрет, что они пагубно влияют на весь организм в целом, приводя к кардиологическим болезням, болезням дыхательных путей, снижению иммунитета и другим. Так что одним из лучших обещаний, пожалуй, которое можно дать себе в новом году, будет отказ от курения и алкоголя. Организм скажет спасибо, наладив все жизненные процессы, восстановив работу поджелудочной железы, печени, почек, нервной системы.Если отказаться от фастфуда — эффект будет еще заметнее. И на место старых негативных привычек можно поставить новые, здоровые.Вода, вода — весь день водаОчень важно поддерживать водный баланс. Организм теряет жидкость вместе с мочой, калом, дыханием, потом, слезами. Обычная чистая питьевая вода восполнит эти потери, а также улучшит пищеварение, выведет токсины из организма, поможет усвоиться полезным веществам, которые вы получаете с привычной пищей.Чтобы разнообразить вкус воды, которую многие не любят, можно добавлять в нее сок лимона, мандарина, огурец, мяту. Полезно выпивать стакан воды натощак для запуска активной работы пищеварительной системы. В среднем в сутки нужно выпивать 1,5–2 л воды. Вместо чая и кофе лучше употреблять травяные отвары и имбирный чай.Правильное питание: банально, но актуальноЗа праздники мы позволяем себе лишнего, и зачастую к талии и другим проблемным местам «прилипает» пара лишних килограммов. Но следить за своим весом — еще одна полезная привычка, тесно связанная с питанием.Если после праздников резко сесть на жесткую диету, это будет огромным стрессом для организма. Нужно постепенно уменьшать порции, снизить количество потребляемой жирной, жареной, копченой пищи. Предпочтение отдавайте блюдам, приготовленным на пару, путем тушения, запекания и варки.Подписка на кулинарный каналОчень полезным будет введение в рацион овощей и фруктов. Это связано с тем, что клетчатка, содержащаяся в них, способствует быстрому восстановлению и очищению организма. Но одни и те же блюда, если их есть каждый день, быстро приедаются. Подпишитесь на блог о здоровом питании, делитесь рецептами, пробуйте новые, необычные сочетания здоровых продуктов.Если просмотр передач возбуждает аппетит, чтобы не переедать и очистить кишечник, очень полезно употреблять кисломолочные продукты с низким содержанием жира, такие как кефир, творог, йогурт. Ограничение употребления сахара и соли также благотворно скажется на состоянии сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной систем.В любой непонятной ситуации — ложись спатьВозьмите за правило отводить себе время на полноценный здоровый сон. Для нашего здоровья очень важно обеспечить полноценный отдых в ночное время, но режим нередко полностью сбивается во время праздников. Полноценный сон позволяет зарядиться энергией, вывести токсины, освободиться от стресса, привести в норму все процессы в организме. Свои циркадные ритмы желательно начать приводить в порядок за 2-3 дня до выхода на работу.Движение — жизньНеобязательно после праздников сразу бежать в зал и нагружать себя упражнениями. Можно помочь себе более приятными и спокойными занятиями. Полезно отказаться от лифта, больше ходить пешком, гулять в парке, играть с детьми в подвижные игры, позволить себе бассейн, йогу, катание на коньках. Постепенно приучайте себя к ежедневной нагрузке хотя бы по полчаса в день.Формирование этих привычек поможет быстро прийти в форму после изнуряющих новогодних застолий и череды праздников, благодаря чему новый рабочий год начнется с хорошего самочувствия и бодрого настроения.