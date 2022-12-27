Как бенгальские огни влияют на зрение и что делать при травме глаза

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Новогодняя иллюминация, мерцание гирлянд в волшебном полумраке, бенгальские огни и праздничные петарды в новогоднюю ночь – все это рождает ощущение праздника, но, как утверждают офтальмологи, не безопасно для глаз. Из-за пренебрежения правильным освещением в пользу праздничной обстановки органы зрения испытывают повышенную нагрузку и утомляемость, в результате становится сложно фокусироваться на объектах.О том, как минимизировать нагрузку на глаза и избежать травмы сетчатки, в интервью MIR24.TV рассказали врачи.«Есть мнение, что светодиодные гирлянды не безопасны для глаз, особенно если фонарики на них синего цвета. Но тут я успокою: гирлянды, купленные у официальных продавцов и имеющие сертификат соответствия на продукцию, для глаз не опасны. Но, чтобы перестраховаться, при выборе украшений следует отдавать предпочтение гирляндам с теплым светом и регулируемым уровнем яркости. И, конечно, не оставляйте гирлянды постоянно включенными», – говорит офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Валерия Смирнова.По словам профессора, главного врача сети офтальмологических клиник «Клиники доктора Шиловой» Татьяны Шиловой, есть опасность повышенного утомления глаз из-за недостаточного освещения. Стараясь создать волшебную праздничную остановку, люди отключают основной свет в пользу мерцания разноцветных огоньков. При этом читать или выполнять работу, требующую значительной зрительной нагрузки, становится проблематично. Из-за этого глаза быстрее устают и переутомляются, что уже приводит к дискомфорту, сложности с фокусировкой и может сказываться на остроте зрения. Поэтому рекомендуется не проводить много времени в подобной обстановке, чтобы не создавать себе лишних неудобств.Однако настоящие опасности для глаз начинаются в новогоднюю ночь.«У травматологов и офтальмологов даже есть своеобразная классификация новогодних глазных травм, – говорит Валерия Смирнова. – Например, распространенной проблемой является попадание пробки от шампанского в глаз. Самое «удачное», чем можно отделаться при такой травме – это гематома. Если удар пришелся в бровь, он вызовет образование синяка. Но если случился «выстрел» в глаз, и у пострадавшего в глазах туман, пропало периферическое зрение, появилась пелена или «штора», то нужно срочно ехать в глазной травмпункт. Травма пробкой от шампанского может вызвать контузию глазного яблока с внутренним кровоизлиянием, смещение хрусталика и даже отслойку сетчатки.Если же обошлось без крови и ушиб привел только к появлению синяка, тогда глаз необходимо прикрыть чистым полотенцем и приложить холодный компресс. Но обратиться потом к офтальмологу и проверить функции зрения все равно придется.По словам Татьяны Шиловой, одна из наиболее распространенных травм в новогодние праздники – ожог роговицы глаза. Как правило, виной всему – попадание искры от бенгальской свечи. Это относительно безопасный вид пиротехнических изделий, особенно по сравнению с салютами и петардами, поэтому и к правилам техники безопасности многие относятся менее серьезно.«Следует помнить, что зажигать их можно только на открытом воздухе, подальше от лица, – говорит Валерия Смирнова. – Перед использованием бенгальской свечи нужно внимательно осмотреть ее поверхность. На ней не должно быть сколов и ярко выраженных неровностей – такие свечи лучше отложить в сторону. При горении некачественного изделия фрагменты горючего состава могут «выстрелить» в глаз и привести к ожогу роговицы. Если подобное случилось, то срочно нужна неотложная помощь».Разрыв петарды или салюта перед лицом может привести к еще более серьезным последствиям. «Это проникающие травмы глаз (попадание осколков пиротехники в ткани глаза), порезы и кровотечения, вплоть до потери глазного яблока, – говорит Татьяна Шилова. – При оказании пострадавшему первой помощи необходимо закапать в глаз антисептические капли (при их наличии). Затем нужно заклеить глаз стерильной марлевой повязкой и доставить пострадавшего в больницу. Если транспортировка невозможна, то вызвать скорую помощь. Даже если после инцидента нет симптомов – боли, дискомфорта, слезотечения, все равно необходимо показаться врачу, чтобы исключить наличие инородного тела в роговице».По словам врача, стоит быть внимательным и при черепно-мозговых травмах, которые при активном зимнем отдыхе – не редкость. Они могут сопровождаться снижением остроты зрения – по статистике, так происходит в 80% случаях. В этом случае не медлите, сразу обращайтесь к офтальмологу!