Как избежать вздутия живота во время праздников

В праздничное время набрать вес очень просто. Доктор Элизабет Филипс, диетолог и клинический нейробиолог, дала шесть советов, как предотвратить вздутие живота и улучшить пищеварение в Новый год и Рождество.Специалист в области питания и клинический нейробиолог Элизабет Филипс рассказала, как не столкнуться в праздники со вздутием живота. Для нужно соблюдать шесть рекомендаций.Гулять на свежем воздухе. К примеру, ходьба на средние дистанции поможет улучшить пищеварение и облегчить вздутие. В этом случае еда будет проходить через желудок быстрее, чем в положении сидя.Отложить на некоторое время перекусы. Перед тем как их есть, дайте желудку четыре часа, чтобы всё успело перевариться.Тщательнее пережёвывать пищу. Если человек торопится и плохо пережёвывает еду, то желудку становится сложнее переваривать куски пищи. К тому же тщательное пережёвывание снижает риск переедания.Пить травяные чаи. В таких чаях содержатся вещества, помогающие улучшить пищеварение и избавиться от вздутия живота. Ромашковый чай оказывает успокаивающее и терапевтическое воздействие, имбирный - противовоспалительное, мятный способен снять желудочно-кишечный стресс. Также полезно будет добавить к напитку одну-две палочки корицы.Улучшить здоровье кишечника. В этом помогут пробиотики. Их лучше всего принимать после еды.Не употреблять слишком много алкоголя. Если вы выпьете чересчур много спиртного перед приёмом пищи, то у вас может возникнуть расстройство желудка и вздутие живота.