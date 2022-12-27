Учёные поняли, почему некоторые много едят и не толстеют
Бактерии могут извлекать разное количество энергии из одного и того же объёма еды у разных людей.
Учёные собрали образцы фекалий у 85 добровольцев. Из них выделили полупереваренные остатки пищи и определили её энергетическое содержание и видовой состав микробов. Оказалось, что у примерно 40% участников эксперимента извлекалось больше энергии из съеденного. Их вес был в среднем на 10% больше.
Так, эффективнее всего извлекали энергию и набирали вес добровольцы, в микрофлоре которых доминировали бактерии Bacteroides. Если же в микрофлоре было больше микробов Ruminococcaceae или Prevotella, то люди в среднем весили меньше.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий