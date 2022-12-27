Врач Александр Мясников рассказал о смертельной опасности нитроглицерина

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Известный врач предупредил о способности нитроглицерина резко понижать артериальное давление.В некоторых случаях нитроглицерин может быть смертельно опасным, напомнил доктор Александр Мясников. Он рассказал о негативном эффекте препарата, принимаемого в обстоятельствах обморока.«Нитроглицерин – конечно, хорошее лекарство, помогает при сердечном приступе, спасает ситуацию, но человека в обмороке этот препарат может просто убить», - сказал врач Мясников.Медик объяснил, что под действием данного лекарства артериальное давление может резко понижаться – для человека в обмороке это чревато развитием инфаркта или инсульта.Александр Мясников добавил, что в ситуации, когда человек испытывает боли в области груди и возникает подозрение на сердечный приступ, ему до приезда скорой помощи лучше давать другой препарат.«Людям с известными заболеваниями сердца нужно давать не нитроглицерин, а аспирин», - подчеркнул он.