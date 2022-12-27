Отсутствие новогоднего настроения может быть симптомом этого заболевания

Стараясь все успеть перед Новым годом, мы часто сталкиваемся с тревогой и стрессом, из-за которых пропадает ощущение праздника. Как вернуть себе новогоднее настроение? Почему может совсем не хотеться отмечать? Рассказывает эндокринолог Зайцева.За несколько дней до Нового года люди делятся на два типа: тех, кто считает дни до праздника, с упоением выбирая праздничный наряд и составляя список продуктов на стол, и тех, кто закатывает глаза, только видя мишуру на елке и огромные очереди в магазинах.Новогоднего настроения и правда может совсем не быть — так случается. Если коллега или друг говорят вам: «Мне вообще все равно на эти праздники, скорее бы они прошли», то вероятно, что они не шутят. И виноват в этом может быть гормональный сбой, говорит врач-эндокринолог Вероника Зайцева.Врач-терапевт, эндокринолог «Инвитро-Урал»Новогодняя подготовка всегда идет рука об руку со стрессом.- Из-за стресса организм вырабатывает слишком много кортизола и адреналина. Наше желание все успеть не всегда совпадает с возможностями: загрузка на работе, сложный выбор подарков, суета вокруг. Сначала адреналин и кортизол помогают человеку, добавляя энергии, но при избыточной выработке — наносят удар по центральной нервной системе, и уже к праздникам человек остается без сил, чувствует усталость, вялость, снижается интерес ко всему, — поясняет специалист.Если у одних стресс вызывают загрузка на работе и желание все успеть к праздникам, то других, наоборот, раздражает сама праздничная атмосфера. Причины могут скрываться в нейронной связи с неприятными воспоминаниями о новогодних праздниках в прошлом или чувством одиночества, отсутствием возможности подарить подарок. Кто-то просто недоволен итогами года. Мысли начинают крутиться в голове, человек не замечает, как сам себя загоняет в хроническое состояние стресса.- Кроме того, предшествующие декабрю октябрь и ноябрь — время эпидемий ОРВИ и гриппа. Зимой повышается риск развития проблем с эндокринной системой, состояние которой напрямую зависит от иммунитета. Здесь свою роль может сыграть и нехватка витаминов и минералов, например, организм нуждается в витамине D. Настроение портится, — говорит эндокринолог.Многим зимой не хватает и магния. В результате появляются:плаксивость,бессонница,апатия,грусть.Прием магния по назначению врача в паре с витамином В6 нормализует деятельность ЦНС (центральной нервной системы). А где спокойствие, там и хорошее настроение.Если мысли о грядущих праздниках вызывают неприятные эмоции, попробуйте просто переключиться на что-то другое. Почитайте, посмотрите любимый сериал, побалуйте своего питомца долгой прогулкой.- В преддверии праздников важно наладить режим сна, чтобы нормализовать выработку мелатонина, который помогает образовывать гормон радости серотонин. Ведь часто, не высыпаясь, мы становимся раздражительными и безрадостными. Не забывайте про спорт: во время физической активности вырабатываются те самые гормоны счастья, — говорит эндокринолог.И конечно же, следите за питанием - эмоции и стресс нарушают нормальную работу желудка. Когда мы нервничаем, перестаем испытывать голод из-за активации гормонов надпочечников. Планирование поможет сделать ваш день более предсказуемым и распределить ежедневные дела таким образом, чтобы найти время на отдых. Это позволит снизить уровень тревожности и стресса, заключила эксперт.