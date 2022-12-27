Фенхель: необычайные свойства для похудение и очищение тела

Оказывается, семена фенхеля могут помочь быстро похудеть, так как обладают отличными очищающими и жиросжигающими свойствами, НО при условии, если вы будете употреблять их правильноОказывается, семена фенхеля обладают отличными очищающими и жиросжигающими свойствами, НО при условии, если вы будете употреблять их правильно — в виде холодной фенхелевой воды. Фенхель обладает мощными антиоксидантными свойствами. Фенхель обладает мощными антиоксидантными свойствами, оказывает спазмолитическое действие, обладает сосудорасширяющими свойствами. Содержит кверцетин, флавониды и рутин.Семена фенхеля для похудения и очищения телаДумаю, что многие знают, что укропную воду очень часто назначают при вздутии живота у младенцев.Что входит в состав фенхеля?Фенхель содержит большое количество полезных компонентов.В его семенах можно найти:железо,калий,магний,марганец,фосфор,кальций,медь,витамины А, В6 и С.Но самыми ценными компонентами являются эфирные масла — анетол, лимонен, пинен, мицен, анисовый альдегид. Именно они работают как антиоксиданты, способствуют улучшению пищеварения и уменьшают образование газов.Чем полезен фенхель для детоксаИтак, чем же полезен фенхель и почему он помогает нам худеть и очищаться:1. Как мы уже выяснили, он способствует пищеварению, а хорошее пищеварение — это одна из составляющих детокса.2. Фенхель уменьшает аппетит и ускоряет основной обмен веществ.3. Фенхелевая вода — это отличный диуретик, освобождающий наше тело от лишней воды, шлаков и токсинов.4. В них содержится мелотонин, который способствует не только хорошему сну, а также потере лишнего веса.5. Фенхель — этот отличное противовоспалительное, противоспазматическое и антибактериальное средство.Как употреблять семена фенхеля для похудения и очищения правильно?Здесь существуют два основных способа:1. Небольшое количество семян ( 5,0- 10,0) жевать после еды, можно добавлять их в пищу (особенно мясную и рыбную).2. Приготовить воду из фенхеля.Я выбрала для себя второй вариант, а готовлю не просто воду, а очень холодную воду из фенхеля, потому что именно такая вода обладает максимальным жиросжигающим эффектом.Как приготовить фенхелевую водуВам понадобится всего лишь:1. Очищенная вода — 1 литр2. Семена фенхеля — 2 ч.лТеперь готовим:Высыпаете семена в банку, заливаете водой, закрываете крышкой и ставите в холодильник на ночь.Утром процеживаете в любую бутылку и пьете в течении дня маленькими глотками.Желательно бутылку держать в холодильнике, чтобы вода была холодная, в идеале, ледяная.Противопоказания к применению семян фенхеляПомните, что все хорошо в меру.Семена фенхеля, при неправильном применении, могут стать опасными, их не в коем случае, нельзя употреблять чрезмерно много!Это грозит массой неприятных явлений, ведь в них содержится очень много эфирных масел!Поэтому не больше 1 ч.л в день, если вы их собираетесь жевать, и не больше 2 ч.л для приготовления воды!Нельзя употреблять людям страдающими судорожными состояниями, аллергикам, беременным и кормящим женщинам.