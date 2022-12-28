Морковка не нужна: как игры на улице помогают улучшить зрение?

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Оказывается, зрение портится вовсе не от чтения или компьютера! А от чего же и как его сохранить?«Не сиди над книгой – глаза испортишь! Иди лучше погуляй!» — сколько раз мы сами слышали в детстве эти слова и как часто повторяем их своим детям! Между тем, они верны лишь отчасти: прогулки на свежем воздухе и правда помогают укрепить зрение и даже развернуть развитие близорукости вспять, а вот чтение и ему подобные нагрузки глаза совсем не портят. Удивлены? Рассказываем подробнее!Чтение: оправдано!Близорукость или миопию врачи называют классической болезнью цивилизации: скажем, коренные жители севера Канады совершенно не были знакомы с такой проблемой, а вот уже дети аборигенов не могли похвастаться таким же острым зрением. Каждый третий ребенок в Европе страдает близорукостью той или иной степени, а в Южной Корее и вовсе 9 из 10 школьников вынуждены носить очки или линзы. Много учатся? Долго сидят над учебниками и книгами? Версия логичная, но абсолютно неверная. Результаты опубликованного в 2007 году исследование подтвердило: никакой прямой связи между любовью к чтению и развитию близорукости найти не удалось. Кто же виноват?Больше воздуха!Зависимость, которую смогли установить авторы исследования, удивляет: чем меньше времени ребенок проводит на свежем воздухе, тем хуже его зрение. Так, в Сеуле, где школьники в среднем проводят ежедневно на улице не больше часа, близоруки в той или иной степени до 95% мальчишек и девчонок, а в Австралии, где играм на свежем воздухе посвящается три часа в день, очки носят только 17% ребят. Казалось бы все логично: чем больше времени ребенок посвящает активным играм на свежем воздухе, тем меньше у него времени на чтение, рисование и другие хобби, требующие напряжения глаз, и тем лучше его зрение. Но нет, снова неверно, причина совсем иная.Больше дофамина!Секрет в спектральных особенностях солнечного света. Он содержит волны именно того спектра, который активирует действие дофамина – того самого гормона «вознаграждения», который помогает нам ставить цели и добавиться их, а также делает нас активными и бодрыми. Оказывается, дофамин также важен для нормального функционирования наших органов зрения: если его достаточно, глазное яблоко сохраняет свои нормальные размеры, не расширяется – и не происходит развития близорукости. Эксперимент подтвердил: даже ежедневные 40 минут активного отдыха на свежем воздухе сокращают развитие близорукости на 25%. А если вы хотите достичь максимального эффекта, следите за тем, чтобы ваш ребенок или вы сами проводили на улице не менее трех часов в день. И никакой морковки!