Длительное использование смартфона может ускорить старение

Новое исследование предполагает, что длительное использование мобильных телефонов также может ускорить старение. Чтобы понять влияние синего света мобильного телефона на организм человека, исследователи из Университета штата Орегон провели эксперименты на плодовых мушках. Они обнаружили, что синий свет, излучаемый смартфонами и другими электронными устройствами, может мешать основным функциям клеток.«Все электронные устройства, такие как телевизоры, ноутбуки и мобильные телефоны, излучают синий свет, а чрезмерное воздействие синего света вредно для клеток кожи, жировых клеток, нервных клеток и многих других клеток», — сказала Ядвига Гибртовиц, ученый из штата Орегон.Также Ядвига Гибртовиц сказала: «Наше исследование впервые продемонстрировало, что синий свет может изменять уровни определенных метаболитов у дрозофилы. Без этих веществ клетки не могут нормально выполнять определенные функции».Синий свет активирует гены, связанные с защитой от стресса у дрозофилы, а дрозофилы, которые долгое время находились в темноте, имеют относительно большую продолжительность жизни.«Чтобы понять, почему интенсивный синий свет ускоряет старение плодовых мушек, мы сравнили уровни метаболитов у мух, подвергавшихся воздействию синего света в течение двух недель, с мухами, которых держали в полной темноте», — рассказала специалист.Метаболиты обычно относятся к низкомолекулярным веществам, получаемым всеми организмами при разложении лекарств или пищи.Исследователи обнаружили, что воздействие синего света значительно изменило метаболиты в головах плодовых мушек: при воздействии синего света уровни сукцината в головах мух увеличивались, а уровни глутамата снижались.Кроме того, воздействие синего света также снижает содержание таких веществ, как глутамат, отвечающий за передачу нервных сигналов, что оказывает еще более серьезное негативное воздействие на клетки людей. Вероятно, это связано с тем, что воздействие синего света приводит к субоптимальной активности клеток, а некоторые клетки даже преждевременно погибают. Следовательно, чрезмерное количество синего света ускоряет старение.