Травма от падения на льду может оказаться смертельно опасной

Травматолог Роман Ворожбит назвал самую опасную в своих последствиях травму, которую можно заполучить зимой от падения на льду или скользких поверхностях.Врач-травматолог рассказал в интервью, какие травмы россияне чаще всего получают, падая во время гололеда:«ушибы, вывихи, переломы, сотрясение мозга и закрытые черепно-мозговые травмы».Роман Ворожбит перечислил симптомы, по которым можно определить серьезную травму.Резкая сильная боль, которая нарастает со временем.Отек и гематома в месте травмы.Нарушение или отсутствие нормальной подвижности.Видимая деформация.Специалист подчеркнул, что при травме нельзя пытаться возобновлять движение поврежденной конечностью. В результате таких действий возможны опасные осложнения, включая повреждение сосуда осколком кости и внутреннее кровотечение.Ворожбит объяснил «Невским Новостям», что неудачное падение зимой особенно опасно для пенсионеров. Самыми частыми травмами пожилых людей в период гололеда являются перелом лучевой кости, а также переломы костей лодыжек и голени. Кроме того, пенсионеры рискуют пострадать от тяжелых последствий перелома шейки бедренной кости. В худшем случае осложнением этой травмы может стать летальный исход.