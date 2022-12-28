Почему лучше встречать Новый год без алкоголя

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Идём по следам непьющих, которые нашли способы выкрутиться во время застолья и даже перетянули на свою сторону близких.Очень сложно отказаться на Новый год от алкоголя в обществе, где уже сформирована традиция – бой курантов, шампанское, желание на листочке бумаги…Если вы решили пойти по этому пути ради здоровья психического и физического, приготовьтесь к тому, что будет непросто. Но в случае успеха ощутите, что вышли на совершенно новый уровень.В этом убедились наши герои, которые сознательно отказались от спиртного в праздники и не только. Делимся их вдохновляющими историями, которые заряжают на улучшение качества жизни. А также мнением психолога о том, почему бывает сложно отказаться от горячительных напитков.В результате от нашего внимания ускользают те вещи, которые действительно делают этот праздник особенным: возможность отдохнуть, придать обстановке больше уюта, обратить внимание на себя и свои желания, побыть с близкими.К тому же употребление алкоголя так или иначе негативно сказывается на внимании, памяти, мышлении, эмоциях, мотивации, поведении. Эффективность процессов, позволяющих размышлять и анализировать, сильно снижается, настроение портится, делать ничего не хочется.Тогда нам не удаётся сделать всё, что хотелось сделать в свободное время, становится тяжелее прийти в себя после праздников и взяться за работу.Ну и, конечно, выбирая такой способ отпраздновать Новый год, мы транслируем его детям. Мы можем сколько угодно объяснять им, что выпивать вредно, запрещать, ругать. Но эффективнее всего дети и подростки учатся на примере взрослого.Желание встречать Новый год со спиртным может быть связано с недостатком других способов расслабиться. В этом случае алкоголь, конечно, в некоторой степени помогает, но не решает основную проблему – отсутствие умения прислушиваться к себе и эффективно отдыхать.Часто человеку достаточно просто рассмотреть большее количество альтернатив – и тогда желание выпить в праздники существенно снижается.Интересных историй, связанных с Новым годом, очень много, говорит Игорь. Например, как-то раз с коллегами он приехал на вызов: диспетчеру заявитель утверждал по телефону, что у него дома пахнет дымом. Оказалось, что это три подвыпивших девушки, которые сказали, что они горят. Пришлось прочитать им лекцию за ложный вызов и уехать.По опыту своей работы вижу, какие несчастья приносит алкоголь людям.«Очень много трагических случаев в моей практике, поэтому желания пить у меня нет. Вместо этого веду здоровый образ жизни, профессионально занимаюсь силовым многоборьем, веду персональные тренировки и контролирую своё питание. К тому же я выгодный сотрудник для своих коллег, если просят подменить, всегда могу заступить на службу и выручить ребят».«Признаюсь, мне было очень странно и необычно наблюдать, как меняется поведение у постепенно пьянеющих людей. Они начинали улыбаться, становились свободнее, разговорчивее, выходили, наконец, танцевать – точнее, пытаться передвигать руками и ногами, не попадая в такт.Я задумалась, почему в реальности мы не можем позволить себе быть собой и наслаждаться жизнью, а вместо этого уходим в мир иллюзий».В предыдущем материале рассказали, как живётся человеку с аллергией на алкоголь.Позже Анна всё-таки вышла на танцпол и начала танцевать, но мозг сопротивлялся и сковывал её движения. Спустя несколько минут она начала получать колоссальное наслаждение от осознанных движений, музыкальных басов. Эмоций и чувств было больше, чем под алкоголем, так как спиртное притупляет ощущения.«Оказывается, весело – это когда мы осознанно можем заставить свой мозг отключиться, не мешая наслаждаться моментом, и двигаться так, как будто никто не видит. На следующий день я ощущала себя бодро и энергично: танцы под музыку дали мне огромный заряд энергии и сил на новые свершения».Ещё одной историей о трезвом Новом годе с нами поделился клинический психолог Сергей Кумченко. По его словам, этот пример показывает, что самое главное в праздники и не только — это объединение любящих и любимых. Для этого алкоголь возможен — но необязателен.«В прошлом декабре пациенту поставили диагноз «тревожно-депрессивное расстройство» и выписали антидепрессанты. Курс приёма антидепрессантов длится от полугода и означает отказ от алкоголя на этот период. Соответственно, Новый год, день рождения и другие праздники клиенту предстояло праздновать без алкоголя».Сначала он встревожился и искал пути обхода этой схемы. Однако в его случае это было невозможно, и тогда он не знал, как сказать близким, почему не будет пить алкоголь.Пациент нашёл в себе силы признаться близким в диагнозе. И они приняли его. Более того: своеобразная исповедь, которая случилась у него с его близкими, позволила ему стать ближе с любимыми людьми.«Он говорит, что давно не переживал такого тёплого Нового года в кругу понимающих и принимающих людей. Некоторые из них из солидарности отказались от алкоголя, заметив, что никогда не понимали смысл пить его по праздникам».Не все способны с пониманием отнестись к вашему выбору. Психолог Анастасия Кайтукова рассказала, что после отказа от горячительных напитков столкнулась с трудностями при общении с друзьями.«Поэтому отшучивалась, что это всё от лукавого. Одни смеялись, другие просто кивали. Я чётко могу сказать, что отказ от алкоголя дал мне больше собранности, способности к обучению и планированию. Когда люди со мной знакомятся, не верят, что мне за 30.В какой-то момент пришло понимание, что просто «не хочу». Вкус алкоголя не нравится, как и состояние опьянения.Я уверена, что дело здесь не только в генетике, но и в отказе от вредных привычек. Для расслабления лучше использовать медитации или телесные практики. И, поверьте, они намного больше расслабляют, чем алкоголь. «Пить или не пить» — выбор каждого. Но моё желание — жить без алкоголя».