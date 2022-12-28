Пятна цвета «кофе с молоком»: как заподозрить нейрофиброматоз по кожным проявлениям

Серьезное генетическое заболевание нейрофиброматоз 1-го типа встречается не так уж и редко, но может вести к проблемам со зрением, обучением и возможностью нормально двигаться. Как заподозрить и подтвердить его у ребенка, объяснил профессор Алексей Масчан.Один случай на три тысячи новорожденных — это генетическое заболевание встречается редко, поэтому и диагностировать и даже заподозрить его сразу может не каждый врач, тем более что клинические проявления могут быть крайне разнообразными. При этом, если не начать наблюдение и терапию нейрофиброматоза 1-го типа вовремя, весьма вероятны серьезные последствия для здоровья.Заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий (ИГИКТ), доктор медицинских наук, профессор— Возникает нейрофиброматоз 1-го типа в результате мутации в гене NF1, — объяснил «Доктору Питеру» заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий (ИГИКТ) доктор медицинских наук, профессор Алексей Масчан. — Заболевание получило свое название вследствие склонности к формированию опухолей в нервной системе — как головного и спинного мозга, так и периферических нервов.В России показатели распространенности до недавнего времени были неизвестны, поскольку далеко не все случаи фиксировались. Однако в этом году запущен регистр, который позволит оценить, с какой частотой нейрофиброматоз 1-го типа встречается в нашей стране.Основные проявления заболевания можно обнаружить на коже, однако симптомы куда более многогранны, они затрагивают опорно-двигательный аппарат, нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную и другие системы органов.Критерии для постановки диагноза:шесть и более пятен цвета «кофе с молоком» — до переходного возраста их размер должен быть 5 миллиметров и более, после — 15 миллиметров и более;две или более нейрофибромы (доброкачественная опухоль на оболочке нервов. — Прим. ред.) любого типа или одна плексиформная нейрофиброма (более крупных размеров, с включением нервных узлов и сплетений. — Прим. ред.);множественные пятна, похожие на веснушки, в подмышечной или паховой областях;глиома зрительного нерва (доброкачественная опухоль. — Прим. ред.);изменения костей;две и более так называемых гамартом глаза (желтовато-коричневые узелки на радужке. — Прим. ред.) радужной оболочки;две и более аномалии сосудистой оболочки глаза;выявленная мутация в гене NF1.— Если родители ребенка не страдают нейрофиброматозом 1-го типа, то диагноз устанавливают при наличии двух и более из перечисленных признаков, — объяснил профессор Масчан. — Если у одного из родителей подтвержден диагноз, достаточно выявить один признак у ребенка.Кстати, при обычной беременности, если у одного из родителей есть нейрофиброматоз 1-го типа, вероятность передать заболевание ребенку составляет 50 процентов. Поэтому сегодня некоторые пары прибегают к ЭКО с генетическим тестированием эмбриона.Особенно опасны в случае заболевания плексиформные нейрофибромы. Такие опухоли могут возникнуть в любой части тела, где есть периферические нервы.— Они могут быть небольшими и тогда не вызывают проблем, но приблизительно в половине случаев эти опухоли могут стать причиной серьезных осложнений, — говорит врач. — Во-первых, плексиформные нейрофибромы могут сдавливать нервные волокна, вызывая боль и нарушение функции нервов. Если эти опухоли развиваются в области ног или рук, они могут также затруднять двигательную активность, а в области лица — приводить к его деформации. Кроме того, плексиформные нейрофибромы, растущие возле внутренних органов, могут сдавливать их, препятствуя нормальной работе.При достаточной очевидности признаков заболевания попасть к нужному специалисту не так-то просто. Ребенка могут отправлять к педиатру, неврологу, онкологу, хирургу, дерматологу, ортопеду.— Могут потребоваться годы, чтобы поставить диагноз, — говорит Алексей Масчан. — Кроме того, некоторые симптомы появляются только с возрастом, иногда приходится подождать какое-то время, прежде чем у ребенка будет достаточно признаков для подтверждения диагноза.А есть вероятность, что проявления болезни и вовсе будут стерты.Саму болезнь полностью излечить нельзя, но можно взять под контроль, поэтому так важно вовремя ее определить и уточнить диагноз.— Средняя продолжительность жизни у людей с нейрофиброматозом 1-го типа ниже, чем в среднем в популяции, — 54,4 года против 70,1 года, — привел данные статистики профессор.Самая частая причина смерти — злокачественные новообразования, далее идут приобретенные и врожденные заболевания сердца и сосудов.— К большому сожалению, заболевание может стать причиной стигматизации и дискриминации пациента, — говорит профессор. — В свою очередь, это ведет к социальной изоляции и оказывает негативное влияние на качество жизни. Проблему можно решить благодаря повышению осведомленности людей о нейрофиброматозе.Для этого в России создали социально-информационный проект «Пятно — не точка». На сайте проекта собирают информацию о самом заболевании, о симптомах, о том, как родители, малыши, подростки каждый день справляются с нейрофиброматозом. А ведь у детей могут быть сложности в обучении, проблемы со зрением. Также среди последствий нейрофиброматоза 1-го типа — хронический болевой синдром и ограничение в движении.— Это не значит, что нейрофиброматоз неизбежно приводит к функциональной инвалидности, — утверждает Алексей Масчан, — однако взывает к своевременному выявлению и лечению осложнений заболевания, что критически важно для предотвращения неблагоприятных исходов.Только цифрыдо 80 процентов детей с нейрофиброматозом имеют те или иные когнитивные и поведенческие нарушения;38 процентов — синдром дефицита внимания и гиперактивность;29 процентов — расстройства аутистического спектра.