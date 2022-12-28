Возникающий при чихании запах может указывать на опасные заболевания

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Появление во время чихания резкого и неприятного запаха, а также специфического вкуса во рту иногда сигнализирует об опасном заболевании.Специалисты рассказали, что возникновение сладковатого запаха вместе с чиханием может указывать на бактерии в пазухах носа. Кроме того, подобным симптомом может проявляться диабетический кетоацидоз. Данное состояние возникает, когда в организме значительно снижается уровень инсулина из-за исключения углеводов из рациона. На выработку энергии расходуется жир и в процессе этого выделяются вещества кетоны.Если при чихании ощущаемый запах кажется зловонным, возможно, в носовых пазухах «сидит» инфекция. Например, в случае синусита там копится жидкость, и в ней начинают множиться опасные бактерии.Ощущение кислого запаха может объясняться инфекцией в полости рта, проблемами с деснами.Также специалисты выделили запах, которого следует остерегаться.«Наиболее тревожным является чихание с запахом аммиака, поскольку он может указывать на серьезные проблемы с почками или печенью», - проинформировали медработники.При появлении такого синдрома рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу, об этом проинформировал «Ридус», ссылаясь на американские Центры по контролю и профилактике заболеваний CDC.