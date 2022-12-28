Аллерголог Грек объяснила, что обязательно должно быть в аптечке первой новогодней помощи

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Головная боль, высыпания, несварение, отравление, похмелье, обострение хронических болезней — это неполный список проблем со здоровьем, которые возможны в праздничные дни.Впереди празднование Нового года, а за ним — череда длинных выходных, во время которых мы много едим и мало двигаемся. Сложившаяся традиция готовить к новогоднему столу горы салатов оливье и селедок под шубой, жирного мяса и отварного картофеля, есть много сладостей, закусывая их килограммами мандаринов, может обернуться проблемами. Добавим к этому еще и алкоголь, в этом случае нагрузка на органы пищеварения, особенно печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, возрастает в несколько раз.И результатом новогодних праздников становится увеличение числа панкреатитов, холециститов и проблем пищеварения, приводящих на больничную койку. «Доктор Питер» обсудил с экспертом, ведущим гастроэнтерологом, аллергологом-иммунологом СМ-Клиники Еленой Грек, что можно сделать, чтобы облегчить пищеварение в новогодние праздники, и что добавить в аптечку первой новогодней помощи.Если съели лишнегоПроголодавшись перед новогодней ночью, мы набрасываемся на еду поздно, в 22-23 часа. Это ведет к сбою пищеварения. Полезный совет — перед тем, как сесть за стол, перекусите горстью орешков или кусочком банана. Это немного снизит аппетит и не даст вам съесть лишнего из-за буквально «волчьего» голода.Если такой возможности нет, можно принять примерно за 20-30 минут до застолья препарат для улучшения пищеварения и подавления изжоги, метеоризма. Если есть ощущение, что вы можете съесть лишнего, на помощь придут ферментные препараты.Если бурлит в животеГазированные напитки, плотная и газообразующая пища могут вызвать вздутие и метеоризм, бурление и спазмы. Поэтому на период постоянных застолий держите в запасе препараты симетикона, устраняющие газообразование. Они есть в форме таблеток, которые удобно взять с собой, или порошков, суспензий.Если отравилисьВыбирайте для новогоднего стола самые свежие и качественные продукты, готовьте непосредственно перед подачей на стол, не оставляйте салаты в тепле на долгое время и не храните их несколько дней. Это правила профилактики отравлений и кишечных инфекций.Если же появились признаки несильного отравления — тошнота, жидкий стул, недомогание, можно попробовать лечиться самостоятельно. Прилечь, пить много воды (можно ее немного подсластить или добавить туда сок лимона), принять сорбенты. Если отравление сильное, рвота не прекращается — немедленно обратиться за медицинской помощью.Если появилась аллергияОсобую осторожность нужно проявлять тем, у кого есть склонность к аллергии. Избыток потенциально аллергенных продуктов на праздничном столе может привести к раздражению иммунной системы и провокации сыпи, спазма бронхов, расстройств пищеварения. Аллергикам стоит иметь под рукой привычные для них препараты от аллергии.Если страдаете от похмельяПомните — все должно быть в меру. В сочетании с обильной плотной пищей алкоголь нагружает печень. А если выпить лишнего, утром возможна головная боль, тошнота, сухость во рту и недомогание. При похмелье помочь могут сорбенты, препараты от головной боли, прием большого количества жидкости, витамин С.Если случился запорПлотная и обильная пища нарушает пищеварение и моторику толстой кишки. Для профилактики запоров и боли в животе пейте в течение ночи много воды, а не сладких соков или газировки. Но если из-за переедания и малоподвижности запоров избежать не удалось, помочь может использование микроклизмы, легких слабительных.Помните, послабляющие препараты — это средство для экстренной помощи, для профилактики запоров важно есть больше растительной пищи, меньше лежать и больше двигаться, пить достаточно воды.Если сильно болит головаИз-за стресса, переутомления, нарушения режима сна может разболеться голова. Чтобы облегчить боль, можно использовать нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, комбинированные препараты. Осторожнее стоит быть с ацетилсалициловой кислотой — она раздражает желудок и на фоне алкоголя, острой, жирной пищи, переедания может провоцировать неприятные ощущения.Что еще добавить в аптечкуВ новогоднюю аптечку можно добавить:жаропонижающие препараты;пластыри и стерильные бинты;перекись водорода, йод;средства для восстановления водно-солевого баланса (жидкости или порошки);раствор морской соли в форме спрея для устранения заложенности носа.Новогоднее застолье длится всю ночь, поэтому, как бы ни хотелось, постарайтесь сразу плотно не наедаться и больше двигаться. Каждые 30-40 минут отходите от стола, ешьте, соблюдая правило двух ложек. Это гораздо безопаснее для здоровья и веса, чем последующий прием лекарств.