Топ-3 продуктов для здоровых почек

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Известно, что есть системы организма, от которых полностью зависит жизнь человека. Пока они функционируют идеально – человек здоров и полон сил. Зимой, когда защитные силы организма работают на пределе, чтобы уберечь нас от различных вирусов, нередко случается, что тело дает сбой. Особенно легко получить в таком случае различные инфекционные заболевания. И вдвойне неприятно, когда они затрагивают жизненно-важные системы, например, выделительную. Самым «популярным» заболеванием в данном случае можно считать цистит лечение которого отнимет у вас немало сил и времени.Превентивные мерыКак известно, любую болезнь легче предотвратить, чем вылечить. А потому забота о выделительной системе организма в преддверии сезона переохлаждений и снижения иммунитета, должна осуществляться на постоянной основе. Для этого достаточно регулярно применять специально разработанные для этого средства, например, Канефрон. Или же употреблять в пищу продукты, которые позволяют улучшить работу почек и других органов мочевыделительной системы. Рассмотрим наиболее топ-3 наиболее популярных.КрестоцветныеДля мочевыделительной системы полезны такие продукты, как цветная и белокочанная капуста, а также репа и редис, относящиеся к семейству крестоцветных. Эти растения богаты витаминами С и К, в них много клетчатки и соединений индолов, которые являются природными противовоспалительными средствами. Репа кроме того содержит полезные для почек марганец и витамин В6. Такие продукты легко приготовить. Например, из цветной капусты получается вкусное пюре. А репа вполне может заменить в рационе картофель: ее можно варить, тушить, запекать. Редис особенно незаменим в салатах с зеленью.Ягоды и яблокиНаиболее полезны для функционирования почек и мочевыводящих путей ягоды, богатые антиоксидантами – клюква. Помимо этого, она содержит фитонутриенты, которые являются природными антибиотиками и препятствуют размножению бактерий. Также полезным будет регулярно употреблять в пищу малину, клубнику и чернику. Яблоки тоже благотворно воздействуют на работу почек. В них содержится большое количество клетчатки и пектина, регулирующего уровень холестерина и сахара в крови, которые отрицательно воздействуют на выделительную системуПолезные жирыОливковое масло и жирная красная рыба в рационе также принесут пользу почкам. Олеиновая кислота, входящая в состав масла, действует как природное противовоспалительное средство. Кроме того, на таком масле можно безопасно готовить салаты и горячие блюда, поскольку при нагревании оно не теряет полезных свойств. В свою очередь красная рыба, например, лосось, содержат большое количество омега-3, что также позволяет подавлять различные очаги воспалений.