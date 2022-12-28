Онколог Госпиталя для ветеранов войн рассказал, на какой стадии чаще всего выявляют рак груди

Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Сергей Амбарцумян объяснил, почему так важна своевременная диагностика и насколько она продлевает жизнь больных.Многие заболевания на ранних стадиях вообще не дают симптомов, печально, что такая особенность есть у рака. Опухоль до определенного момента невозможно почувствовать, ее не видно при визуальном осмотре, она даже может никаким образом не влиять на анализы крови или другие показатели. При этом чем дольше вы ее не замечаете, тем после будет сложнее справиться с ней.Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Госпиталя для ветеранов войн— Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических заболеваний и смертности у женщин, — рассказал «Доктору Питеру» заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Госпиталя для ветеранов войн Сергей Амбарцумян. — Ранняя диагностика этого вида рака является залогом успешного лечения, так как, с одной стороны, позволяет повысить эффективность противоопухолевого лечения, а с другой — создает благоприятные условия для уменьшения агрессивности терапии и снижения частоты серьезных нежелательных последствий лечения.Если говорить о цифрах, то каждый год на 100 тысяч населения впервые выявляют 300 больных с раком молочной железы. Среди всех раков у женщин на опухоль груди приходится 20,9 процента. Печально, что этот вид рака находится на первом месте среди всех причин смертности у женщин от онкологии и составляет 16,2 процента.— Примерно в половине случаев впервые выявленные случаи рака молочной железы определяют на III–IV стадии, что является причиной высокой летальности, — предупреждает Сергей Амбарцумян. — В то же время известно, что обнаружение опухоли размерами до 5 миллиметров в диаметре приводит к излечению практически у 100 процентов больных после проведения оперативного вмешательства.Один из самых точных способов диагностики — цифровая маммография.— Когда ткани молочной железы обладают низкой рентгеновской плотностью, чувствительность маммографии составляет более 80 процентов, — приводит цифры онколог. — Маммографию проводят женщинам от 39 до 75 лет, осматривают обе молочные железы.Врач подчеркивает, что у цифровых маммографов есть явное преимущество перед аналоговыми аппаратами. В них на 20–30 процентов снижена дозовая нагрузка при проведении исследования, лучше качество диагностики у молодых женщин с высокой плотностью ткани.На днях такой маммограф появился в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Госпиталя для ветеранов войн. В подобных центрах в рамках ОМС оказывают первичную специализированную помощь — в условиях амбулатории и условиях дневного стационара. В ЦАОП можно пройти диагностику, возможны малоинвазивные хирургические вмешательства, если есть подозрение на рак, и химиотерапия в дневном стационаре.