Американские ученые назвали пять мешающих похудеть продуктов
Аналитики из США обобщили данные более 120 тысяч человек, рассказавших об особенностях своего рациона. Ученые спроецировали эти сведения на показатели веса респондентов. В итоге выявлены главные провокаторы набора лишнего веса.
Такими «рискованными» продуктами являются мясные полуфабрикаты и деликатесы, пончики, чипсы, мороженое и сладкая газировка. Разница в весе у любителей подобных вкусностей по сравнению с теми, кто придерживается более здорового питания, составляет 22%.
Отложения наиболее опасного висцерального жира исследователи связали, в первую очередь, с неумеренным поеданием переработанного мяса. Это сосиски, колбаска, ветчина и пр.
В ту же группу риска вошли картофель фри и чипсы. Они к тому же провоцируют диабет и аллергические реакции.
Пончики, да еще и сахаром, обретают негативный «привкус» во время нещадной обжарки. Они таким образом концентрируют в себе высокую калорийность. С соответствующими последствиями.
Аналогично действует и газировка, иные напитки с подсластителями. В них содержание сахара порой запредельное.
Мороженое обладает необычной притягательностью. Оно дает быстрое ощущение комфорта, является своего рода «антидепрессантом». Оттого и особенно опасно, так как это может вызвать особую к нему привязанность. В небольших дозах оно не повредит, но при «передозировке» также способствует увеличению веса благодаря высокому содержанию сахара и жиров.
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