Американские ученые назвали пять мешающих похудеть продуктов

В журнале BMC Research Notes появились результаты обширного исследования, которое позволило выделить пятерку групп самых вредных для фигуры продуктов.Аналитики из США обобщили данные более 120 тысяч человек, рассказавших об особенностях своего рациона. Ученые спроецировали эти сведения на показатели веса респондентов. В итоге выявлены главные провокаторы набора лишнего веса.Такими «рискованными» продуктами являются мясные полуфабрикаты и деликатесы, пончики, чипсы, мороженое и сладкая газировка. Разница в весе у любителей подобных вкусностей по сравнению с теми, кто придерживается более здорового питания, составляет 22%.Отложения наиболее опасного висцерального жира исследователи связали, в первую очередь, с неумеренным поеданием переработанного мяса. Это сосиски, колбаска, ветчина и пр.В ту же группу риска вошли картофель фри и чипсы. Они к тому же провоцируют диабет и аллергические реакции.Пончики, да еще и сахаром, обретают негативный «привкус» во время нещадной обжарки. Они таким образом концентрируют в себе высокую калорийность. С соответствующими последствиями.Аналогично действует и газировка, иные напитки с подсластителями. В них содержание сахара порой запредельное.Мороженое обладает необычной притягательностью. Оно дает быстрое ощущение комфорта, является своего рода «антидепрессантом». Оттого и особенно опасно, так как это может вызвать особую к нему привязанность. В небольших дозах оно не повредит, но при «передозировке» также способствует увеличению веса благодаря высокому содержанию сахара и жиров.