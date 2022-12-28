Можно ли определить диабет по внешности: эндокринолог
Можно ли определить сахарный диабет второго типа (неинсулинозависимый, в отличие от сахарного диабета первого типа) по внешним признакам? Об этом «МедикФоруму» рассказал эндокринолог Павел Сорокин.
— Конкретных внешних признаков, по которым можно точно сказать, что у человека сахарный диабет второго типа, не существует. Проводилось масштабное исследование с участием более 25 тысяч человек, которое показало, что практически каждый второй не знал о том, что у него проблемы с уровнем сахара в крови. Никаких внешних признаков, объединяющих этих людей, нет. Другое дело, что возможны косвенные признаки. Например, если мы говорим о внешности, у диабетиков очень часто бывают проблемы с кожей — у них плохо заживают любые повреждения эпидермиса, — отметил врач.
Можно ли заподозрить у человека нарушения углеводного обмена по внешности? Да, можно.
Избыточная масса тела и ожирение. Это однозначно и риск развития сахарного диабета, и признак болезни.
Проблемы с ногтями. У людей с повышенным уровнем сахара в крови имеется предрасположенность к грибковым заболеваниям, которые сразу видны.
Постоянный зуд. Он возникает из-за проблем с сосудами.
Классические признаки сахарного диабета второго типа:
постоянная сухость во рту,
постоянное чувство жажды,
сухость кожи и зуд,
плохое заживление ран,
слабость и потливость.
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