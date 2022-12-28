Аргановое масло для кожи лица

Сегодня в косметологии особенно высоко ценятся натуральные растительные масла. Если говорить об уходе за лицом, то в этой области эталонным считается масло арганы. Аргановое масло богато важными для здоровья и красоты кожи витаминами, минералами и полиненасыщенными кислотами. Это вещество считается универсальным средством для сохранения молодости и здоровья кожи лица.Практика показывает, что омолаживающий, увлажняющий и лифтинг-эффект от использования масок, кремов и сывороток с аргановым экстрактом виден уже после первых процедур. Чем объясняется такая эффективность этого натурального средства, и какие маски для лица можно с ним приготовить, разбираемся в новой статье.Особенности арганового маслаСырьем для получения масла являются косточки плодов дерева аргания, произрастающего только в Марокко на севере Африки. Вывозить плоды этого растения в непереработанном виде категорически запрещено. Чтобы получить 1 кг готового продукта, нужно переработать плоды, собранные с шести деревьев. Теперь понятно, почему косметическое масло арганы просто не может стоить дешево, даже несмотря на то, что за год с деревьев снимают два урожая.Внешне вытяжка из плодов аргании представляет собой маслянистую жидкость с приятным ореховым ароматом, коричнево-янтарного оттенка. Пищевой сорт масла имеет более красноватый цвет и выраженный запах миндаля. У косметического продукта сразу после открытия упаковки можно ощутить едва уловимый аромат ореха, но спустя буквально несколько секунд он рассеивается.Аргановое масло дорого стоит, поэтому его нередко называют жидким или марокканским золотом и даже «маслом жизни». Как косметическое средство его используют в виде:масок для лица,компрессов для тела и лица,активной добавки для обогащения кремов или другой косметики,средства для облегчения скольжения при массаже,средства для увлажнения и укрепления волос и ногтей.Ценность и популярность масла арганы в уходе за кожей лица и тела привели к тому, что этот продукт часто подделывают. Чтобы вместо оригинального средства не купить бесполезную подделку, при покупке обращайте внимание на следующие факторы:1. Страна происхождения — Марокко.2. Название растения на латыни — Argania spinosa.3. Стоимость — цена флакона объемом 50 мл не может быть менее 1000 руб.4. Упаковка — флакон из затемненного стекла.5. Срок хранения — не более 2 лет.6. Цвет — насыщенный янтарно-коричневый.7. Запах — тонкий ореховый, исчезает через 3-5 секунд после открытия флакона.Химический состав и полезные свойстваВытяжка из аргановых косточек отличается от других растительных масел на редкость богатым и разнообразным составом. Этим объясняется популярность средства у косметологов, производителей косметики и сторонников домашних средств для лица из натуральных компонентов.Рассмотрим основные составляющие масла арганы:На 80% продукт состоит из жирных кислот, включая линолевую и олиго-линолевую кислоты (Омега-6), чем и объясняются его выраженные увлажняющие свойства.Полифенолы и токоферолы (витамин Е) придают маслу антиоксидантные свойства. Эти соединения подавляют свободные радикалы, замедляя старение и увядание кожи.Также аргановый экстракт богат витаминами A, C, D, F и содержит фитостерин (стероидный спирт).Наилучших результатов можно добиться, включив масло арганы в программу ухода за кожей сухого типа, склонной к шелушениям и стянутости. А вот обладателям жирного типа кожи косметика и процедуры с этим средством не рекомендованы.Включение арганового экстракта в программу регулярного ухода за лицом дает следующие результаты:1. Быстрое уменьшение симптомов воспаления.2. Выравнивание цвета лица и осветление пигментации.3. Эффективное предупреждение раннего старения за счет выраженных антиоксидантных свойств.4. Заметное смягчение и повышение увлажненности тканей за одно применение.5. Активизация процессов регенерации в тканях, ускоренное заживление ран.6. Глубокое питание и восстановление ослабленных кожных покровов.7. Надежная защита клеток эпидермиса от пагубного влияния УФ-лучей.Еще одна важная особенность масла арганы заключается в том, что оно является гипоаллергенным средством, поэтому подходит даже для бережного ухода за нежной кожей младенцев.В каких случаях показано применение масла арганы?Аргановая вытяжка подходит для профилактики первых признаков увядания и старения кожи, а также при заметных нарушениях ее состояния. Основными показаниями к применению этого натурального косметического средства являются:Появление большого числа новых морщин за короткий срок и углубления уже имеющихся складок.Стремительное появление различных признаков старения и увядания кожных покровов.Сухой тип кожи, ощущение стянутости.Микротравмы и раны на лице, акне.Наличие воспаленных участков кожи.Авитаминоз.Гиперкератоз.Повышенная восприимчивость к воздействию солнечных лучей.Гиперпигментация и нездоровый, тусклый оттенок лица.Включить аргановое масло в свой косметический арсенал в первую очередь стоит обладателям возрастной и сухой кожи. Состав марокканского средства оптимально соответствует ее потребностям, оно усиливает естественные процессы регенерации, глубоко питает и увлажняет, помогает клеткам эпидермиса быстрее избавиться от токсинов. В результате вы получаете заметный омолаживающий эффект без вредных химикатов.Высокое содержание в аргановом масле жирных кислот и витаминов делают его полезным не только для кожи, но и для волос. Этот натуральный продукт помогает оздоровить локоны, решить проблему перхоти, улучшить структуру волос и устранить частые проблемы со здоровьем кожи головы.Правила эффективного и безопасного использованияИспользование растительных масел в уходе за лицом требует внимательного и ответственного отношения. Если вы хотите как можно скорее увидеть в зеркале желаемый результат косметических процедур с аргановым экстрактом, придерживайтесь нескольких несложных правил:1. Косметику с аргановым маслом или средство в чистом виде нужно наносить только на предварительно очищенную кожу.2. Высокое содержание жирных кислот и выраженные увлажняющие свойства делают аргановое масло неподходящим для кожи жирного типа.3. Нет необходимости использовать большие порции продукта за раз. Для одного нанесения или обогащения косметики хватит буквально нескольких капель.4. Оставлять на лице маску с экстрактом арганы рекомендуется не больше, чем на полчаса. Для проникновения вглубь кожи 30 минут вполне достаточно.5. Чтобы очистить кожу от остатков домашней маски с арганой, можно использовать теплый кефир или молоко.6. Наилучший эффект достигается при курсовом применении косметики с аргановой вытяжкой. К примеру, кремом с такой добавкой в составе можно пользоваться утром и вечером в течение 7-10 дней, затем надо сделать перерыв.7. Нельзя обогащать готовую косметику растительным маслом, добавляя его в банку или тюбик, потому что такой состав не хранится долго.8. Добавлять актив нужно в разовую порцию косметического средства непосредственно перед нанесением на кожу прямо в ладонях или в отдельной мини-упаковке.9. Аргановое масло можно наносить в чистом виде, в том числе на кожу век. Сделать процедуру более эффективной поможет легкий массаж.10. Аргановый экстракт — отличная база для эфиров и хорошо сочетается с другими жирными растительными маслами.Косметику с аргановым экстрактом можно использовать круглый год. А учитывая способность этого вещества эффективно защищать кожу от разрушительного воздействия ультрафиолета, оно становится обязательным к использованию в теплое время года.Варианты примененияЦенное масло из Марокко в домашнем уходе за кожей лица можно использовать разными способами:в чистом виде,как добавку к готовой косметике,для приготовления домашних масок, сывороток, массажных смесей и т.д.В любом случае перед нанесением чистой вытяжки аргановых косточек или косметики с ней кожу необходимо грамотно подготовить:1. Умыться пенкой или гелем, чтобы удалить частицы пота, кожного сала и пыли, скопившиеся на лице.2. Просушить лицо, аккуратно промокнув остатки влаги махровым полотенцем.Только после очищения можете наносить на лицо косметику с арганой или масло в чистом виде.Обогащение готовой косметикиВы можете заметно повысить эффективность своего привычного крема для лица за счет его обогащения аргановым маслом. Для этого действуйте по следующему алгоритму:1. Перед сном распределите по чистой коже небольшое количество крема как обычно.2. Точечно нанесите несколько капель масла на кожу.3. Пройдитесь кончиками пальцев вдоль массажных линий, выполняя массирующие движения.Рекомендуем выполнять такую процедуру именно перед сном, чтобы получить максимальный эффект.Вы можете заранее смешать небольшое количество крема с аргановым маслом. При этом помните, такие смеси не хранятся долго, поэтому готовьте обогащенную косметику минимальными порциями на 2-3 применения, не более.Домашние маскиСамым эффективным вариантом косметического использования масла из косточек аргании в уходе за лицом считаются домашние маски. Готовить такие смеси несложно, с этой задачей справятся даже начинающие поклонники домашних средств для лица. Большинство рецептов включает доступные составляющие, не требует особых навыков или сложных профессиональных приспособлений. В следующем разделе вы найдете несколько рецептов масок для лица с арганой для решения различных задач в уходе за кожей.Лучшие рецепты масок для лицаЕсли вы хотите на себе испробовать полезные свойства арганы, предлагаем приготовить домашние маски для лица по проверенным рецептам.Маска для чувствительной кожиСметана или йогурт без добавок — 1 ст. ложкаЖелток яичный — 1 шт.Овсянка — 1 шт.Масло арганы — 1 ч. ложкаКак приготовить и использовать?Смешайте все ингредиенты, нанесите на лицо ровным слоем и оставьте на 30 минут. Спустя полчаса удалите остатки маски водой и нанесите свой обычный увлажняющий крем.Процедура очистит поры, сделает цвет лица ровным и свежим, улучшит общее состояние кожи.Маска для сухой кожиОвсяная мука или молотые хлопья — 1 ст. ложкаМед натуральный — 15 гБелок яичный — 1 шт.Масло арганы — 0,5 ч. ложкиКак приготовить и использовать?Смешайте все ингредиенты маски до однородной консистенции и равномерно нанесите на чистую кожу лица на 20 минут. Удалите остатки смеси прохладной водой и используйте привычный смягчающий крем.Компоненты маски обеспечивают глубокое увлажнение тканей эпидермиса.Маска для проблемной кожиЭфир чайного дерева — 4 капли (к.)Аргановое масло — 1 ст. ложкаКак приготовить и использовать?Тщательное перемешайте аргановую базу с эфиром и нанесите локально на проблемные, воспаленные участки кожи на 40 минут.Ингредиенты маски обладают мощным противовоспалительным и антисептическим эффектом, поэтому она эффективно снимает воспаления, повышает защитные функции кожи и освежает цвет лица. Делать такую маску нужно ежедневно, пока воспаление не будет полностью устранено.Маска для возрастной кожиБанан — 0,5 шт.Жидкий мед — 1 ч. ложкаАргановое масло — 1 ч. ложкаРозовое масло — 5 к.Как приготовить и использовать?Пюрируйте банан, добавьте другие ингредиенты и перемешайте до однородности. Готовую смесь нанесите на 20 минут на очищенную кожу лица. Когда время истечет, умойтесь прохладной водой и нанесите питательный крем. Маска обладает лифтинг-эффектом, повышает упругость и эластичность кожи. Выполняя такую процедуру 3 раза в неделю, вы повысите тургор и тонус тканей лица и добьетесь разглаживания мимических морщин.Маска для векМасло оливы — 3 к.Масло миндаля — 3 к.Масло арганы — 3 к.Как приготовить и использовать?Смешайте масла друг с другом и нанесите легкими вбивающими движениями на зону вокруг глаз. Не смывайте. Маска помогает разгладить морщинки в уголках глаз («гусиные лапки»).Экспресс-маска для жирной кожиСок лимона — 1 ст. ложкаАргановый экстракт — 3-4 к.Мед жидкий — 1 ст. ложкаЙогурт обезжиренный — 3 ч. ложкиКак приготовить и использовать?Смешайте все компоненты, чтобы получилась однородная масса, нанесите ее на лицо на 10-15 минут, затем умойтесь водой. Процедура тонизирует и осветляет кожу.Учитывайте, что мед, сок цитрусовых и эфиры могут спровоцировать возникновение аллергической реакции. Поэтому перед тем, как нанести приготовленную маску на лицо, смажьте небольшим количеством смеси запястье и проверьте место нанесения через несколько часов на признаки воспаления.Уход за губами и ресницамиДля защиты нежной кожи губ от ветра, мороза и солнечных лучей, 1-2 раза в день смазывайте губы аргановой вытяжкой.Это натуральное средство подойдет и для ухода за бровями и ресницами. Оно станет источником витаминов и минералов для укрепления и быстрого роста волосков. Ухаживать за бровями и ресницами при помощи арганового масла можно так:Нанесите несколько капель средства на кончики бровей и ресниц.Расчешите их чистой щеточкой от старой туши.Выполнять такую процедуру можно перед сном или за полчаса до нанесения декоративной косметики.Для одного сеанса хватит пары капель средства, превышать дозировку не нужно, чтобы не допустить попадания масла в глаза.Соблюдаем осторожностьАргановое масло не имеет особенных противопоказаний. Отказаться от его использования целесообразно лишь при индивидуальной непереносимости или аллергии (возникает крайне редко). Также не рекомендован этот продукт обладательницам жирной кожи.Отметим также, что хотя аргановое масло ускоряет заживление ран и повреждений, нельзя наносить его непосредственно на травмированный участок, обрабатывать нужно здоровую кожу вокруг него.Чтобы косметические процедуры с экстрактом арганы приносили вам исключительно пользу, используйте только настоящее средство высокого качества. Признаки, по которым можно отличить оригинальный продукт от подделки, приведены в начале статьи.Перед первым применением обязательно проведите домашний тест:Немного масла или косметического продукта с арганой нанесите на внутреннюю сторону локтя или кожу за ухом.Если через некоторое время вы почувствовали жжение, зуд, увидели сыпь или покраснение, то пользоваться средством вам нельзя.Краткое резюмеНатуральное аргановое масло — продукт, у которого сложно найти недостатки. А его сравнительно высокая стоимость с лихвой окупается той пользой, которую это удивительное средство приносит коже, волосам, ногтям.В завершении статьи подведем итоги и перечислим основные аргументы в пользу покупки и применения арганового масла в уходе за лицом:Насыщенный состав, включающий много витаминов, минералов, увлажняющих и питающих кожу жирных кислот.Ухаживает за кожей комплексно: увлажняет и питает, успокаивает и защищает от ультрафиолета, укрепляет защитные функции.Почти не имеет противопоказаний.Регулярное применение дает заметный и устойчивый эффект.Отсутствует риск передозировки.Простота в использовании.Универсальность: подходит любому возрасту и типу кожи, включая детскую.