8 советов врача, чтобы победить вздутие живота

Некоторые из советов включают отказ от соленой пищи, употребление травяного чая и несколько легких приемов пищи в течение дня.Многие из нас едят и пьют больше, чем обычно, в праздничный период. И хотя время от времени баловать себя полезно, это может оказать влияние на наш организм. Один эксперт поделился лучшими способами предотвратить вздутие живота в праздничные дни.Недостатком новогодних праздников является то, что на следующий день вы просыпаетесь вялым и вялым из-за всей еды, которую вы съели накануне.Чтобы избавиться от раздувания,врач дала несколько советов, которые помогут британцам просыпаться с чувством свежести.Отказаться от солиРождественский ужин может быть с высоким содержанием соли."Старайтесь не добавлять больше соли в пищу и, если можете, старайтесь избегать перекусов с высоким содержанием соли", - говорит семейный врач Татьяна Захарова.Избегайте обезвоживанияМы все выпиваем слишком много на Новый год, и выпивка в сочетании со всеми продуктами с высоким содержанием соли вызывает жажду и обезвоживание."Старайтесь пить много воды, чтобы избежать обезвоживания".Избегайте слишком большого количества клетчаткиОвощи с высоким содержанием клетчатки вызывают вздутие живота.ДвигайтесьНемного упражнений поможет уменьшить это чувство вздутия живота.Попробуйте приятную праздничную прогулку с семьей или друзьями.Ешьте медленноСтарайтесь пережевывать пищу, а не глотать ее."Когда вы едите быстро, вы поглощаете больше воздуха во время жевания, что усиливает чувство вздутия живота".Откажитесь от газированных напитковЕсли вы чувствуете вздутие живота и тяжесть после ужина, избегайте газированных напитков, так как они содержат много сахара и газа, которые только усугубят вздутие живота.Пейте травяной чайПейте травяной чай, чтобы уменьшить вздутие живота. Имбирь и мята полезны для пищеварительной системы.