Обморожения, травмы, обострения: как сохранить здоровье зимой пожилым людям

Пожилых людей зимой подстерегает немало опасностей — от покраснения и сухости кожи до падений и переломов. Дают о себе знать и хронические заболевания. Как сохранить активность, здоровье и настроение?Какие проблемы со здоровьем ждут пожилых людей зимой и как их избежать рассказывает врач-гериатр, кандидат медицинских наук Наталья Шарашкина.Обострение хронических заболеванийВо время смены сезонов пожилые люди начинают жаловаться на всевозможные симптомы обострения хронических заболеваний: головные боли, одышку, боли в сердце и другие недомогания. Основная причина таких сезонных обострений – это снижение иммунитета. При смене теплого времени года на холодный иммунная система пожилого человека испытывает настоящий стресса. Этому состоянию способствуют и многочисленные факторы риска: малоподвижный образ жизни, неправильное питание, дефицит сна, психо-эмоциональные проблемы.Часто в холодное время года обостряются урологические заболевания, например, цистит или воспаление мочевого пузыря. О цистите заявят такие симптомы, как навязчивое желание сходить в туалет, боль внизу живота, иногда отдающая в поясницу, изменение цвета мочи или примеси в ней, режущая боль при опорожнении мочевого пузыря, иногда небольшое повышение температуры. С воспалениями мочевого пузыря не шутят, поэтому лечение назначает только врач. Чтобы не допустить обострения, первое правило – не переохлаждаться и носить теплую одежду по сезону. В качестве профилактики нужно пить побольше воды, что уменьшает концентрацию мочи и защищает мочевой пузырь. Также можно употреблять клюквенный морс (клюква обладает антибактериальными свойствами), а также разбавленные соки или травяные сборы. Очень важно не сдерживать позывы к мочеиспусканию, человеку необходимо освобождать мочевой пузырь каждые 2-3 часа (по 200-300 мл за раз), регулярное опорожнение мочевого пузыря — это защита от инфекций.Обморожения и переохлажденияТерморегуляция – важный процесс, который поддерживает стабильную внутреннюю температуру организма независимо от условий окружающей среды (около 37 ± 0,5 ° C). Пожилые люди подвержены повышенному риску нарушений терморегуляции. Это может произойти из-за сердечно-сосудистых патологий, сокращения объема мышечной ткани и нарушения ее функций, снижения метаболизма. Сказаться может и низкая физическая активность. Таким образом, долгое пребывание на улице зимой может привести к переохлаждению и даже обморожению. Очень важно одеваться по погоде, при этом предпочтительнее выбирать одежду из натуральных тканей, они лучше сохраняют тепло. Организму нужна энергия для обогрева, поэтому питаться следует регулярно и полноценно с достаточным количеством белка. Если за окном мороз, то прогулки должны быть непродолжительными, но совсем отказываться от выхода на свежий воздух не стоит.ОбезвоживаниеНеожиданный факт, но риск обезвоживания актуален не только летом. В холодную погоду жажда ощущается не так явно, однако потребность в жидкости у организма не снижается. Усугубить ситуацию может сухой воздух в помещении из-за отопительных приборов или страх частых мочеиспусканий. Поэтому зимой также очень важно потреблять достаточное количество жидкости. В среднем рекомендуется выпивать 1500—2000 мл или 30 мл на 1 кг массы тела в сутки. При недержании мочи обязательно обратитесь к врачу-гериатру, он поможет справиться с этой проблемой.Простудные заболеванияЗима – это сезон простуды и гриппа. После 65 лет в иммунной системе человека начинаются изменения, она ослабевает. Из-за сопутствующих хронических заболеваний организм не может справиться с инфекцией, возникают осложнения. Так, в период эпидемии гриппа риск смерти у пожилых пациентов с хроническими болезнями легких и сердечно-сосудистыми патологиями увеличивает в десятки раз. Поэтому в холодное время года необходимо с особым вниманием подходить к своему здоровью, поддерживать физическую активность, правильно питаться. От гриппа и пневмококковой пневмонии поможет защититься вакцинация. От гриппа лучше прививаться ежегодно.Сухость и покраснение кожиЗимние морозы могут стать причиной появления кожного зуда и раздражения. Это может быть простое обветривание, когда кожа продолжительное время подвергалась негативному воздействию ветра, мороза, влаги. Чувствительная и сухая кожа нуждаются в более тщательном уходе и применении специальных средств для эффективного увлажнения, очищения и смягчения. В таком случае справиться с неприятными ощущениями и визуальными повреждениями помогут питательные и смягчающие кремы.В редких случаях кожный зуд может сопровождаться жжением и мелкой красной сыпью. Это типичные симптомы аллергии на холод. Самолечение или применение народных средств при аллергии на холод неэффективно. Соблюдайте профилактические меры: перед выходом на улицу нанесите на кожу защитный крем, губы покройте гигиенической помадой, максимально закрывайте лицо и руки на морозе, следите за тем, чтобы в рацион входили продукты, богатые витаминами А, Е, группы В, железом, кальцием, цинком, калием, селеном. Подобрать витаминные препараты, которые подходят именно вам, поможет врач-гериатр или терапевт.Падения и переломыВ осенне-зимний период риск падений и травм у пожилых значительно возрастает. Почти треть людей старше 65 лет и половина людей старше 80 лет, по крайней мере, один раз в год переносят падения. Каждый второй человек старше 85 лет после падения утрачивает способность к самостоятельному передвижению. Особенно опасны падения для людей с остеопорозом. Из-за снижения плотности костной ткани серьезную травму можно получить даже при падении с высоты собственного роста. У пожилых людей чаще всего происходят переломы шейки бедра, кистей рук, костей таза, позвонков, черепно-мозговые травмы.Наиболее грозными и инвалидизирующими последствиями падений у пациентов этой категории являются травма головы с развитием кровоизлияния в мозг и перелом шейки бедра. Поэтому зимой рекомендуется носить удобную обувь на нескользящей подошве, при необходимости можно надеть на нее специальные противоскользящие насадки. Будет полезно выполнять упражнения на укрепление мышц и улучшение равновесия. Регулярно проходите диспансеризацию для выявления риска падений и переломов, при необходимости выполните исследование плотности костей. Включайте в рацион продукты, богатые кальцием и витаминов Д