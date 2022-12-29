Исследование: ограничение калорий предотвращает возрастные изменения мозга

Как показало исследование, проведенное учеными из Медицинской школе Вашингтонского университета в Сент-Луисе, строгое ограничение калорийности может помочь предотвратить некоторые связанные со старением изменения в мозге.* В частности, речь идет о накоплении свободных радикалов и нарушениях координации и силы.«Эти результаты помогают нам понять процессы, лежащие в основе как нормального старения, так и преимущества ограничения калорий. Если свободные радикалы влияют на какой-то аспект старения, мы можем предотвратить или обратить вспять эти нарушения», — приводит med-heal.ru слова ведущего автора исследования доцента Лауры Дуган.Свободные радикалы — это реактивные молекулы, которые образуются либо как побочные продукты собственных процессов в организме, либо в результате воздействия окружающей среды, например, смога или солнечного света. Свободные радикалы — это нормально, но ученые считают, что их избыток может повредить клетки и вызвать целый ряд заболеваний, от инсульта до рака. Антиоксиданты, такие как витамины С и Е, помогают предотвратить повреждение свободными радикалами.Поскольку есть доказательства того, что как антиоксиданты, так и ограничение калорий увеличивают продолжительность жизни и снижают риск возрастных заболеваний, Дуган и ее коллеги предположили, что ограничение калорий, как и антиоксиданты, помогает защитить мозг от повреждения свободными радикалами.Чтобы проверить свою теорию, команда сравнила молодых и старых мышей, получавших обычную диету, с мышами старшего возраста, получавшими на 35 процентов меньше калорий, начиная с годовалого возраста. Один год у мышей примерно соответствует физиологическому эквиваленту 40 лет у человека.Животным вводили флуоресцентный краситель, который меняет цвет при взаимодействии со свободным радикалом, называемым перекисью. Исследователи изучили срезы мозга трех групп, чтобы измерить уровень пероксида в определенных областях мозга.У старых мышей, получавших обычную диету, было значительно больше пероксидов, чем у их более молодых собратьев, в некоторых областях мозга, особенно в области, связанной с болезнью Паркинсона, называемой черной субстанцией. Но это не относится к старым мышам с ограничением калорий.Дуган пояснила, что за последние 20 лет были проведены исследования, показывающие, что свободные радикалы, особенно супероксиды, участвуют в кумулятивном повреждении при старении и что нервная система может быть одной из наиболее уязвимых целей. Однако большая часть этих доказательств была косвенной. В новом же исследовании с помощью современных методов им удалось выяснить, какие клетки производят избыточное количество свободных радикалов.Затем Дуган и ее коллеги исследовали животных с низким содержанием пероксида, чтобы увидеть, способны ли они выполнять ряд поведенческих задач. Они обнаружили, что пожилые животные, которых кормили диетой с ограничением калорий, лучше справлялись с тестами на силу хвата, координацию и гибкость, тогда как пожилые животные, которых кормили обычным кормом, справлялись с этими задачами значительно хуже.«Мы считаем, что сенсорные сигнальные пути, которые особенно важны в мозге, нарушаются из-за высокого уровня свободных радикалов, и что эти нарушения могут объяснить, почему функция мозга со временем ухудшается в нормальных условиях», — отметила Дуган.