Врачи навали подходящие закуски под алкоголь

Закусывать алкоголь российские медики порекомендовали лимоном, черным шоколадом.Рекомендации о продуктах, подходящих как закуски под алкоголь, прозвучали от терапевта, профессора Елены Малышевой, кардиолога Германа Гандельмана, иммунолога Андрея Продеуса, офтальмолога Михаила Коновалова, выступающих в телепрограмме о здоровье. В частности, врач Гандельман отметил, что«в качестве закуски отлично подходит лимон».Кардиолог объяснил, что под действием лимонной кислоты уменьшается всасывание алкоголя и нейтрализуются попадающие в кровь токсины.В свою очередь, иммунолог Продеус посоветовал закуску в виде черного горького шоколада. Медик констатировал, что в этом продукте содержится много ниацина (витамин В3), способного обезвреживать и нейтрализовать токсины.Офтальмолог Коновалов добавил, что при употреблении алкоголя следует пить воду:«на каждую дозу спиртного – стакан воды».Специалист добавил, что питье воды препятствует обезвоживанию, которое часто возникает при употреблении спиртного, а также способствует профилактике злоупотребления алкоголем, похмельного синдрома, головных болей.