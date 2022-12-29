Как победить кашель в сезон простуд

Зима в разгаре. Помимо катания с горок, игры в снежки и прогулок по заснеженному лесу, это время года еще и приносит с собой различные испытания для здоровья. Простудные и вирусные заболевания заставляют активизироваться защитные системы организма, в результате чего у нас поднимается температура, появляется насморк и кашель. И если первые два симптома проходят за несколько дней, то раздражающие приступы кашля могут мучать нас месяцами. К счастью, есть способы, которые позволят быстро и эффективно решить эту проблему.Что такое кашель?Непроизвольный кашлевый рефлекс вызывается раздражением дыхательных путей при попадании в них инородных веществ. Медицинские специалисты разделяют кашель на сухой и влажный. В первом случае образования мокроты не происходит, а потому легкие при кашле не очищаются. При этом, во время приступов больной может травмировать дыхательные пути. При влажном кашле происходит отделение мокроты, которая помогает очищать нижние отделы дыхательных путей. Однако мокрота может быть слишком густой, а потому необходимо принимать лекарственные препараты для ее разжижения.Причины появления кашляК возникновению кашля может привести большое количество причин, мы отметим лишь некоторые из них:аллергенывирусыбактериипыльдымастмавоспалительные процессыТакже причиной кашля могут стать патологии и заболевания других систем организма. Однако, несмотря на то, что кашель в принципе полезен, поскольку помогает очистить дыхательные пути от раздажителей, его приступы, особенно ночью, могут выматывать человека, ухудшая самочувствие и замедляя выздоровление. А потому лечение кашля следует начинать при первых же проявлениях.Способы леченияКашель может быть острым, когда симптомы самостоятельно проходят в течение месяца. Подострый – проходит в течение двух месяцев. Хронический кашель мучает пациента два месяца и дольше.В первом случае, как правило достаточно соблюдать постельный режим, хорошо высыпаться, много гулять – и иммунная система сама решит проблему. В других случаях может понадобиться консультация доктора.После установления причин, которые привели к возникновению кашля, врач назначит как медицинские препараты для их устранения, так и средства, облегчающие кашель. Например, могут быть прописаны травяные сборы, леденцы с ментолом, прогревающие компрессы, препараты, разжижающие мокроту, лекарства, угнетающие кашлевой рефлекс.Следует добавить, что при сильном кашле, когда ничего нет под рукой, снять приступ в некоторых случаях помогает стакан горячего питья, причем, подойдет даже обычная вода. Однако лечением это не является, и соблюдать рекомендации лечащего врача следует обязательно.