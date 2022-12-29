Ученые составили рейтинг факторов риска болезни Альцгеймера

Ученые из Калифорнийского университета установили, что ведущие контролируемые факторы риска болезни Альцгеймера на территории США за последнее 10-летие сменились с курения и депрессии на ожирение и гиподинамию. Исследовательская работа опубликована в JAMA Neurology.В своей работе эксперты провели анализ данных около 379 000 человек. Ожирение в среднем возрасте, как выяснилось, стало самым распространенным фактором риска в США, Австралии и Латинской Америке. На втором месте оказалось отсутствие физической активности и низкий уровень образования.По предположениям ученых, ожирение способно нарушать кровоснабжение мозга или приводить к хроническому воспалению в головном мозге. Другими словами, вызывается деградация белого вещества, и ухудшаются нейронные связи.Но в 2011 году самыми значимыми факторами риска развития болезни Альцгеймера были низкая физическая активность, депрессия и курение. Помимо этого ученые добавили в этот список еще и потерю слуха.Ученые отмечают, что зачастую из-за модифицируемых факторов риска болезнь Альцгеймера зарождается чаще у мужчин, чем у женщин.При этом культура и происхождение также влияют на возникновение заболевания. Например, в Китае и Европе двумя ведущими факторами риска стали низкий уровень образования и низкая физическая активность. А вот ожирение даже не вошло в первую тройку.Предыдущие исследования показывали, что болезнь Альцгеймера провоцируется курением, депрессией, ожирением или недостатком физической активности. То есть эти факторы можно модифицировать.Новые данные помогут медикам управлять факторами риска, чтобы снизить вероятность развития деменции.