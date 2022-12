Новое лекарство против ожирения продемонстрировало беспрецедентную эффективность

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Под действием препарата треть участников исследования потеряла около 20% веса.Что это за лекарствоПрепарат семаглютид был разработан в 2012 году. Компания Novo Nordisk предлагала использовать его в лечении сахарного диабета, клинические исследования были завершены в 2016 году. Годом позже производитель и группа ученых из Лидского университета заявили, что семаглютид можно применять для лечения ожирения. Согласно предварительным данным, он мог снижать аппетит и способствовал уменьшению количества жира в организме.Семаглютид воздействует на рецепторы гормона глюкагона в организме. Препарат увеличивает выработку инсулина, снижает уровень глюкозы в крови, замедляет пищеварение, помогает контролировать тягу к еде.Раньше такой эффект давала только операцияВ исследовании приняли участие около двух тысяч человек из 16 стран. Те, кто получал семаглютид, за 68 недель потеряли в среднем 15% массы тела, треть их них похудела более чем на 20%. В группе плацебо потеря веса составила около 2,4%.Помимо снижения веса, у многих людей, получавших семаглютид, стало легче течение диабета или предиабета.«Эти данные представляют крупнейший прорыв в улучшении здоровья людей с ожирением. Три четверти людей, получивших семаглютид, потеряли более 10% веса. Никакое другое средство не приближалось к таким результатам. Это действительно в корне меняет ситуацию. Впервые при помощи лекарства можно достичь эффекта, который раньше давала только операция», - сказала профессор Рейчел Баттерман (Rachel Batterham) из Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования.Доктор Клиффорд Розен (Clifford Rosen) в редакционно статье в том же журнале отметил, что ранее при приеме препаратов для похудения часто встречались побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Новое лекарство вызывает такие нежелательные реакции очень редко.В комментарии The New York Times доктор Луис Аронн (Louis Aronne) сказал, что бариатрическая хирургия, которая ранее считалась самым эффективным методом лечения ожирения, помогает потерять от 25 до 30% веса. Но этот метод навсегда изменяет строение пищеварительной системы, на него соглашаются далеко не все.Эффект лечения не веченПо всей видимости, для поддержания нормального веса семаглютид придется принимать долгосрочно или в течение всей жизни.The New York Times рассказал об одной из участниц исследования этого препарата. Ранее женщина в течение нескольких лет безуспешно пыталась сбросить вес с помощью диеты и упражнений. Семаглютид помог ей похудеть на 15% и не вызвал существенных побочных эффектов. Ей не было известно, получает она лекарство или плацебо, поэтому она продолжала заниматься физкультурой и сидела на диете. Однако лишний вес стал пропадать неожиданно быстро.После окончания приема препарата к частнице исследования стали возвращаться потерянные лишние килограммы. Оно сообщила, что хочет снова принимать лекарство, когда оно станет доступным.