Ученые выяснили, сколько чашек кофе надо выпивать за день, чтобы прожить дольше

Миллионы людей пьют кофе каждый день. Оказывается, этот напиток может помочь нам прожить дольше, говорят исследователи. Главное — правильно определить дозировку.Большинство из нас уже не могут представить своей жизни без кофе — чашка ароматного напитка стала обязательным дополнением к завтраку, обеду и порой даже ужину. Говорят, что по популярности кофе опережает даже чай. Кто-то пьет только зерновой кофе, кто-то не чурается заваривать растворимый. В напиток добавляют сахар, сливки, различные сиропы, молоко — вариантов много, каждый точно сможет найти что-то по душе.Оказывается, кофе может спасти не только от недосыпа. Он может помочь вам прожить дольше, говорят ученые США. Эксперты провели исследование, после которого пришли к выводу: если нет противопоказаний, человек может выпивать по 3 чашки кофе в день. Именно столько чашек нужно, чтобы прибавить себе минимум 2-3 года жизни.Ученые провели метаанализ: собрали несколько исследований коллег про кофе, тщательно их проанализировали и сделали свои выводы. Результат их поразил. Например, они выяснили, что 3 чашки черного кофе в день могут продлить жизнь среднестатистического человека на 3,4%.В России средняя продолжительность жизни у мужчин — 69 лет, у женщин — 79. Получается, в первом случае кофе может продлить жизнь на 2 года и 3 месяца, во втором — на 2 года и 7 месяцев.Важно: это среднестатистические подсчеты. Все зависит от образа жизни человека, его привычек, хронических заболеваний и так далее. Цифры могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону.Что еще наука говорит о пользе кофеЭксперты из Института научной информации о кофе (ISIC) провели опрос среди врачей-диетологов. В нем приняли участие 585 специалистов из 26 европейских стран. Большинство из них считают, что «умеренное» потребление кофе имеет явную пользу для здоровья.Что выяснили исследователи:большинство диетологов (62%) считают, что умеренное потребление кофе имеет очевидную пользу для здоровья;те, кто пьет кофе регулярно, заявили, что у них улучшились когнитивные способности (86% опрошенных);у 61% опрошенного поднималось настроение после чашки кофе;69% заявили, что у них повысились спортивные результаты.Кроме того, кофе может защитить вас и от сахарного диабета 2-го типа.- Риск диабета 2-го типа снижался на 6%, если человек выпивал по 2-3 чашки кофе в день. Конечно, напиток должен был быть без сахара и сладких сиропов, — говорится в исследовании.И наконец, метаанализ существующих исследований провели испанские ученые. Их работа показала, что употребление от трех до пяти чашек кофе в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на целых 15%.- Если человек перенес сердечно-сосудистое заболевание, то ему можно пить кофе. Риск смерти все равно будет снижаться. Однако гипертоникам с неконтролируемым артериальным давлением следует избегать употребления больших доз кофеина, — заключили испанские исследователи.