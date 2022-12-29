Онколог предупредила о серьезных последствиях новогоднего застолья

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В Новый год люди съедают много жирной пищи, выпивают литры алкоголя и совсем забывают об активности. Это может нанести серьезный вред организму: обострение хронических заболеваний ЖКТ, болезней почек и прочего. Как уменьшить нагрузку на органы и предотвратить их воспаление, рассказала врач-онколог «СМ-Клиника» Елизавета Васильева.«В праздники чаще всего от несоблюдения назначений врача происходит обострение хронических заболеваний ЖКТ. Это гастрит, дуоденит, панкреатит и другие болезни, при которых нужно избегать употребления определенных продуктов», – сказала врач в беседе с РИАМО.Онколог призвала избегать салатов, заправленных большим количеством майонеза, жареной пищи, острых закусок и слишком соленой или пересахаренной консервации. Все это может даже у здорового человека вызвать изжогу, вздутие или диарею.Также Васильева напомнила об опасности употребления алкоголя. Даже в малых количествах он может нанести вред организму.Ни в коем случае нельзя мешать спиртное с антибиотиками. Из-за этого могут возникнуть тахикардия, проблемы с почками и печенью. А если человек пьет противовоспалительные препараты, то их столкновение с алкоголем может вызвать кровотечения в ЖКТ.«Следует быть осторожными со спиртными напитками при приеме антидепрессантов, препаратов для сердца, противовирусных лекарств», – дополнила эксперт.Если у человека онкология, то нарушение рекомендованной специалистом диеты может привести и к ее обострению. Многие продукты на праздничном столе таким людям строго-настрого запрещены, стоит об этом помнить, заключила Васильева.