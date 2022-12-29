Ученые нашли организм, которые питается вирусами
Вид Halteria — населяющая пресноводные водоемы по всему миру микроскопическая инфузория — поедает огромное количество инфекционных хлоровирусов, которые разделяют их водную среду обитания.
Лабораторные эксперименты команды показали, что диета, состоящая только из вирусов, стимулировала физиологический рост и рост популяции инфузории. Обычно хлоровирусы заражают микроскопические зеленые водоросли – они разрывают своих одноклеточных хозяев, выплескивая углерод и другие жизнеобеспечивающие элементы в открытую воду. Затем этот углерод всасывается другими микроорганизмами.
Ученые собрали образцы воды из ближайшего пруда. В них они добавили хлоровирусы. Спустя 24 часа команда заметила, что Halteria относился к вирусу не столько как к угрозе, сколько как к закуске.
«Количество хлоровирусов резко упало в 100 раз всего за два дня. Популяция Halteria выросла в среднем примерно в 15 раз за тот же промежуток времени. Между тем, халтерия, лишенная хлоровируса, вообще не росла», – отметили ученые.
По словам исследователей, инфузории в небольшом пруду могут съесть 10 триллионов вирусов в день, это полностью меняет концепцию круговорота углерода в природе.
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