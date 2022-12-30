Что нельзя готовить на Новый год 2023: полезные советы

Символ 2023 года – черный водяной кролик, которого смело можно назвать вегетарианцем, так как главная его пища – свежая зелень, овощи, фрукты и злаки. Однако это не значит, что в новогоднюю ночь нужно есть только салаты.

Поэтому на новогоднем столе должны быть блюда исключительно легкие и лучше не готовить свинину, говядину, но можно птицу, рыбу и морепродукты. 

Итак, каких блюд не должно быть на столе в новогоднюю ночь, а что обязательно должно быть.
Котлеты из свинины
Стоит отказаться от всех тяжелых мясных блюд, это – котлеты, отбивные, мясные салаты, если они не из филе. Можно приготовить те же котлеты, но из бобовых или овощей, например, из моркови. 
Мясо с овощами

Лучше не угощать гостей кровяной колбасой, а также всем, где в рецептуре есть субпродукты этого вида животных. 
Мясо для праздничного стола

Категорически запрещено готовить любые блюда из кролика и яиц. Эти два продукта например, в салатах можно заменить рыбой или нежирным мясом. 

При этом на новогодний стол можно готовить блюда:

из курицы, утки, гуся, индейки, перепела
рыбу – тунец, форель, лосось, осетр, камбала, сом, скумбрия, сельдь

Запеченная скумбрия

морепродукты – устрицы, кальмары, осьминоги, креветки
свежие и вареные овощи и зелень 
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил mamasha в категорию Разное

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь