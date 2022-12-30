Что нельзя готовить на Новый год 2023: полезные советы
Поэтому на новогоднем столе должны быть блюда исключительно легкие и лучше не готовить свинину, говядину, но можно птицу, рыбу и морепродукты.
Итак, каких блюд не должно быть на столе в новогоднюю ночь, а что обязательно должно быть.
Котлеты из свинины
Стоит отказаться от всех тяжелых мясных блюд, это – котлеты, отбивные, мясные салаты, если они не из филе. Можно приготовить те же котлеты, но из бобовых или овощей, например, из моркови.
Мясо с овощами
Лучше не угощать гостей кровяной колбасой, а также всем, где в рецептуре есть субпродукты этого вида животных.
Мясо для праздничного стола
Категорически запрещено готовить любые блюда из кролика и яиц. Эти два продукта например, в салатах можно заменить рыбой или нежирным мясом.
При этом на новогодний стол можно готовить блюда:
из курицы, утки, гуся, индейки, перепела
рыбу – тунец, форель, лосось, осетр, камбала, сом, скумбрия, сельдь
Запеченная скумбрия
морепродукты – устрицы, кальмары, осьминоги, креветки
свежие и вареные овощи и зелень
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Добавил mamasha в категорию Разное
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