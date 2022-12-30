Что нельзя готовить на Новый год 2023: полезные советы

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Символ 2023 года – черный водяной кролик, которого смело можно назвать вегетарианцем, так как главная его пища – свежая зелень, овощи, фрукты и злаки. Однако это не значит, что в новогоднюю ночь нужно есть только салаты.Поэтому на новогоднем столе должны быть блюда исключительно легкие и лучше не готовить свинину, говядину, но можно птицу, рыбу и морепродукты.Итак, каких блюд не должно быть на столе в новогоднюю ночь, а что обязательно должно быть.Котлеты из свининыСтоит отказаться от всех тяжелых мясных блюд, это – котлеты, отбивные, мясные салаты, если они не из филе. Можно приготовить те же котлеты, но из бобовых или овощей, например, из моркови.Мясо с овощамиЛучше не угощать гостей кровяной колбасой, а также всем, где в рецептуре есть субпродукты этого вида животных.Мясо для праздничного столаКатегорически запрещено готовить любые блюда из кролика и яиц. Эти два продукта например, в салатах можно заменить рыбой или нежирным мясом.При этом на новогодний стол можно готовить блюда:из курицы, утки, гуся, индейки, перепеларыбу – тунец, форель, лосось, осетр, камбала, сом, скумбрия, сельдьЗапеченная скумбрияморепродукты – устрицы, кальмары, осьминоги, креветкисвежие и вареные овощи и зелень