Любимые продукты, которые увеличивают реальный риск рака

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Смертность от рака остается неизменно высокой из года в год, несмотря на достижения в лечении и диагностических процедурах. Хотя взаимосвязь между раком и диетой сложна, появляется все больше доказательств того, что определенная группа продуктов питания связана с повышенным риском.Независимо от того, любите ли вы сосиски как часть жаркого или сочетаете их с пюре, мелкое мясное ассорти является основным продуктом британской кухни.Другие фавориты, такие как бекон и ветчина, также входят в списки покупок многих. Но все эти обработанные продукты связаны с раком. Новое исследование показало, что отвердитель, используемый в этих продуктах, ускоряет рост раковых опухолей у мышей. Этот ингредиент называется нитритом, и он помогает сохранить мясо и придать ему характерный розовый цвет."У мышей, которых кормили переработанным мясом, содержащим химические вещества для лечения, раковые опухоли развивались на 75% чаще, чем у мышей, которых кормили свининой без нитритов. Кроме того, у животных-моделей, которые придерживались диеты, богатой нитратами, в кишечнике развилось на 82% больше опухолей, чем у контрольной группы", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.Хотя употребление большого количества переработанного и красного мяса ранее было связано с раком кишечника, это исследование подчеркивает негативное влияние нитритов. Предыдущие исследования также связывали нитриты с развитием рака молочной железы и простаты.Результаты этого нового исследования делают риск рака связанный с мясом, вяленым нитритом, еще более очевидным.«Ежедневное потребление содержащих нитриты бекона и ветчины представляет реальную опасность для здоровья населения».Исследование показало, что у мышей, которых кормили таким же количеством свинины без нитритов, не наблюдалось увеличения опухолей. Это еще одна демонстрация того, что потребление химических веществ оказывает существенное влияние на риск развития рака.