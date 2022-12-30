Как встретить Новый год 2023 по фэн-шуй, чтобы привлечь удачу

В каком углу ставить елку, какого цвета нужны украшения и от чего стоит избавиться.Время летит незаметно. Казалось, что Новый год так далеко, а уже осталось чуть больше недели до момента, когда в права вступит 2023 год. Каждый готовится к нему по-разному: кто-то собирает ингредиенты на салат оливье и закупает бенгальские огни и шампанское, кто-то демонстративно собирается праздник игнорировать, а кто-то готовится встречать 2023 год по фэн-шуй, который должен помочь привлечь в вашу жизнь удачу, деньги и везение.Фэн-шуй – это древнее философское учение, возникшее еще три тысячи лет назад, главная цель которого – научить людей жить в гармонии с собой и миром. Одно из направлений этой философии учит созданию жизненного пространства. Если все сделать в соответствии с нормами, то хорошая космическая энергия поселится в вашем доме.Сразу осадим скептиков: если вы не верите в фэн-шуй – ваше право, но вы точно не должны ничего иметь против генеральной уборки в квартире перед праздником. А именно с нее начинается подготовка к Новому году, исходя из древней китайской философии.Как правильно встречать Новый год 2023 по фэн-шуй, в каком углу комнаты правильно ставить елку и какого цвета должны быть украшения, чтобы исполнялись мечты, прибывали деньги и дом не покидала любовь?Порядок у двери и алоэ на стражеЧтобы удача вошла в дом, нужно качественно убрать вход в ваше жилище. Причем не просто повозить тряпкой перед входной дверью, а тщательно привести в порядок путь от двери до лифта или, если вы живете в частном доме, до улицы и части самой улицы до калитки. Это позволит положительным настроениям проникнуть в ваш дом.По одной из версий, на входе в дом в праздники нужно разместить либо горшок с цветком алоэ, либо его лист на двери. Алоэ имеет способность противостоять неудачам и негативным вибрациям в доме.Избавьтесь от ненужных вещей, накапливающих негативСпециалисты по фэн-шуй рекомендуют организовать в доме генеральную уборку, которая позволит не только избавиться от пыли по углам, но и очистить энергетическое пространство вашего жилья.Переберите вещи в шкафах и на полках. Избавьтесь от всего ненужного.Избавьтесь от одежды, которую вы не носили весь минувший год, – отдайте ее в волонтерские центры, пусть она послужит хорошим людям, которые в ней нуждаются.Переберите продукты на полках – консервацию, крупы и т. п. Разберитесь со средствами для уборки – наверняка по углам застоялась пара флаконов с остатками химии. Переберите косметику и лекарства – выбросите все, у чего закончился срок годности.Астрологи также советуют без сожаления расставаться с недогоревшими свечами, хотя любые свечи сейчас на вес золота, а еще с сухими букетами, которые способны накапливать негативную энергию. Без жалости отправляйте на свалку поломанную бытовую технику и битую посуду. А еще расстаньтесь наконец с предметами, которые дарят вам негативные воспоминания – от них стоит избавиться в первую очередь. Все эти ненужности “подсасывают” ваши силы и затмевают ваши перспективы, не позволяя им развиваться.Сделайте в доме перестановкуСогласно философии фэн-шуй, которая учит, как гармонизировать пространство вокруг себя, достаточно передвинуть мебель в доме, чтобы почувствовать себя лучше и привлечь в жизнь удачу и благополучие.Попробуйте щадящим образом изменить приевшийся интерьер. Простыми словами, просто немного передвиньте некоторые предметы мебели и переставьте горшки с цветами. Это будет приятно глазу, а, кроме того, вы почувствуете облегчение от смены картинки. Обещается прилив мощного потока свежей энергии.“Подметите” компьютер и “пропылесосьте” головуКогда мы говорим “уборка”, это касается не только старых вещей, но и вашего компьютера и вашей же головы.Наведите порядок в своем компьютере – “подметите” рабочий стол и удалите всю ненужную информацию. То же самое можете сделать с кипами бумаг, которые собрались за год: переберите их и выбросьте то, что не понадобится, и вы заметите, что без этих неэстетичных бумажных кучек сразу станет легче дышать.Что же касается головы, то в канун Нового года постарайтесь успокоиться и перестать забивать мысли новостями о войне, поскольку они создают лишь иллюзию контроля над ситуацией. Старайтесь свести до минимума заходы в соцсети – там полно негатива, который вам ни к чему. В канун Нового года нельзя допускать плохих мыслей, наоборот, нужно настраиваться положительно на будущее и правильно формулировать желания. Впрочем, украинцы в этот Новый год имеют одно четкое желание – чтобы Украина одержала победу в войне и как можно скорее.Где ставить новогоднюю елку и в каких цветах украшать домПосле того как вы сделаете генеральную уборку в доме, можно доставать искусственную елку с антресолей или бежать на базар за живой лесной красавицей. Справившись с этим, можно приступать к приятной части предпраздничного расписания – к украшению пространства.Новогоднее оформление своего дома тоже нужно делать по фэн-шуй.Стоит отнестись ответственно к цвету свечей, которые будут украшать ваш новогодний интерьер. Для встречи 2023 года стоит выбрать синие или голубые свечи, которые символизируют водную стихию, а также белые с вкраплениями серебра и золота. В этих же оттенках стоит подобрать посуду и украшения для елки. Также на елке должны присутствовать украшения, символизирующие философию фэн-шуй: шары на красных нитях, китайские монетки с дырочками – символом достатка. Вообще, специалисты по фэн-шуй активно приветствуют украшение елки деньгами – как монетками, так и бумажными банкнотами.Очень важно, как будет расположена елка. Если елку поставить в центре – она притянет здоровье для всех живущих в доме. Для привлечения финансового благополучия зеленая красавица должна находиться на юго-восточной стороне помещения. Новогоднее дерево в северо-западном направлении отвечает за отношения хозяев дома с миром: по идее в дом притянутся новые друзья, а со старыми отношения укрепятся. Ель в юго-западном углу комнаты отвечает за любовь, тепло и взаимопонимание в доме. Если же елку поставить на северной стороне – она принесет хозяевам удачу в работе.И да, нельзя срезать елочную верхушку, поскольку она является своеобразной антенной по которой в дом зайдет хорошая энергия. Также нельзя, чтобы верхушка дерева упиралась в потолок.Новогодний стол по фэн-шуйСтол, на котором вы собираетесь накрыть праздничный ужин, не должен иметь углов. Но если уж у вас нет круглого стола, то хотя бы прикройте углы скатертью. Важное значение также имеет цвет праздничной скатерти:желтая подарит вам радость жизни;красная или розовая олицетворяет дух любви;зеленая дарит энергию богатства и успеха.На праздничном столе должна быть красивая и небитая посуда. Тщательно проверьте, нет ли на тарелках и стекле трещин или сколов. Не нужно тянуть за собой в новый год энергетику разрушений и потерь. Астрологи советуют избегать на столе острых предметов. И если вы даже кладете на стол приборы (нож и вилка), то не оставляйте на столе кухонных ножей.Что же касается блюд, которые должны быть на столе, чтобы порадовать хозяина года Черного Водяного Кролика, то в большей своей части они должны быть вегетарианскими – Кролик ведь травоядный и обожает морковку, капусту и зелень. Понятно, что этот вариант мало кого устроит, поэтому следует отталкиваться от правила, что на праздничном столе точно не должно быть мяса кролика. Остальное допускается. Взять, например, оливье – многие делают этот салат с вареной колбасой, главный ингредиент которой соя и бумага, остальные же ингредиенты – овощи. Кролик точно не будет против этого блюда.