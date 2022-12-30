Слабощелочная терапия: Естественный способ оздоровления внутренних органов и систем

Слабощелочной раствор обладает следующими свойствами: стерильный; кровоостанавливающий; обезболивающий; антивирусный. Его можно применять для восстановления закрытых капилляров, слизистой поверхности в сосудах, альвеол в легких, для усиления замедленного движения крови, лимфы и клеточной жидкости, обменных процессов в коже и внутренних органах, для очищения кожи от накопившихся омертвевших клеток, для устранения отеков, разжижения крови.Слабощелочная и тактильная терапия - естественный способ оздоровления внутренних органов и систем. Предлагает ее специалист тактильной терапии Анатолий Гончаров. В успешности этой методики он убедился на собственном опыте и в процессе оздоровления людей, обращавшихся к нему за помощью. Он считает, что стоит нормализовать кислотно-щелочной баланс в теле человека – и его здоровье значительно улучшится при многих болезнях, и что оздоровление возможно без медикаментозного и оперативного вмешательства. Делается это благодаря сочетанию слабощелочной терапии с тактильной терапией (терапия касанием).Слабощелочная и тактильная терапияДве главные функции поджелудочной железыГотовим слабощелочной растворПрименение слабощелочного раствораКак проводить тактильную терапиюСлабощелочная терапия действует на физиологическом уровне, тактильная – на энергетическом (образуются определенные импульсы). В результате такого сочетания методик активизируется процесс выведения токсинов и солевых отложений. Методика основывается на законах живой природы.Две главные функции поджелудочной железыОсновной причиной развития большинства заболеваний (сердечные, сосудистые, легочные, дыхательной системы и др.) является замедленное движение жидкостей (крови, лимфы). Во многих случаях это происходит вследствие воспалительных процессов в поджелудочной железе и «закисления» организма из-за неправильного питания.Поджелудочная железа – очень важный орган для правильной работы всего организма. Ведь только поджелудочная железа вырабатывает инсулин и панкреатический сок. То есть, она уникальна – выполняет двойную функцию: участвует в пищеварении (управляет этим процессом) и регулирует содержание сахара в крови (контролирует углеводный и жировой обмен). Эти две функции трудно переоценить, так как они очень важны для жизнеобеспечения нашего организма. Человек не может жить без поджелудочной железы. И если ее деятельность по каким-либо причинам нарушается, возникают различные неполадки в организме.Чтобы нормализовать работу этой железы, следует применить слабощелочную терапию. Она помогает усилить образование гормона инсулина и восстановить закрытые капилляры, а следовательно – нормализовать крово- и лимфообращение.Это – основа для восстановления здоровья.Ускорить движение жидкостей и обменные процессы в поджелудочной железе (и других органах) можно через кожу с помощью растираний и аппликаций слабощелочным раствором.Быстрота достижения результата для каждого человека будет разной. Она зависит от толщины почек, возраста, наличия травм, медикаментозного воздействия и т.п. А еще – от ряда других факторов. К примеру, восстановительные процессы замедляются от употребления алкоголя; табакокурения; мобильного, компьютерного излучения; ношения нательного белья из искусственных тканей, а также черного и красного цветов и их оттенков; от времени действия этих вредных влияний.Выздоровление зависит от соблюдения принципов здорового образа жизни, в частности, питания согласно законам живой природы, и от затрат времени каждого человека на профилактику и лечение определенного заболевания.Готовим слабощелочной растворПри любой кислотности мочи для взрослых и детей готовят слабощелочной раствор: 10 г, или 1 ч. л. с верхом, пищевой соды растворить в 1 л свежей воды, подогретой до 30-40?С (раствор будет иметь рН 7,84). Хранить его следует в стеклянной емкости в темном месте, с закрытой крышкой, без ограничений во времени.Слабощелочной раствор обладает следующими свойствами: стерильный; кровоостанавливающий; обезболивающий; антивирусный. Его можно применять для восстановления закрытых капилляров, слизистой поверхности в сосудах, альвеол в легких, для усиления замедленного движения крови, лимфы и клеточной жидкости, обменных процессов в коже и внутренних органах, для очищения кожи от накопившихся омертвевших клеток, для устранения отеков, разжижения крови.Применение слабощелочного раствораДля устранения воспалительных процессов в деснах и боли зубов надо увлажнить десны слабощелочным раствором и заложить смоченный в нем тампон между щекой и деснами у больного зуба на 3-5 часов. Через 3-4 суток зуб перестанет беспокоить.Для улучшения зрения и очистки гайморовых пазух лучше проводить процедуру лежа. В каждый глаз и каждую носовую полость закапать по 5-7 капель слабощелочного раствора и в течение дня повторить процедуру 5-7 раз. Также это будет способствовать очищению бронхов и легких от слизи и мокроты.При кожных заболеваниях следует увлажнять слабощелочным раствором все тело и лицо (мужчинам – после бритья). Эту процедуру проводят в комнате с температурой воздуха 22-24?С в обнаженном виде, 5-7 раз в течение дня. Одеваться после того, как высохнет раствор на поверхности кожи.Для выведения токсинов из организма применяют компрессы на ступни и ладони. Для этого на ладони и ступни надо надеть перчатки и носки из хлопка салатного, бирюзового или белого цвета (предварительно их следует увлажнить в растворе и слегка отжать). Поверх них следует одеть полиэтиленовые перчатки или пакеты и теплые перчатки и носки. Продолжительность процедуры – 4-6 часов (можно всю ночь).Курс – до улучшения состояния.Для устранения проблем во влагалище, шейке матки надо применять спринцевание щелочным раствором утром и вечером.Для оздоровления молочных желез берут салфетки из хлопка или льняной ткани, увлажняют раствором, накладывают на молочные железы, сверху накрывают полиэтиленовыми пленками, поверх них – утеплительными салфетками, и закрепляют их бюстгальтером на всю ночь. После компрессов первые салфетки стирают, высушивают и снова используют. Такие компрессы применяют ежедневно.В случае проблем со щитовидной железой, при пупочной и межпозвонковых грыжах, при болезнях желудка, матки, мочевого пузыря, предстательной железы и при геморрое используют компрессы: на нужный участок накладывают увлажненную в растворе и отжатую салфетку, сверху – полиэтиленовую пленку, а поверх нее – утепляющую салфетку, закрепленную пластырем.Для оздоровления детей применяют увлажнение кожи слабощелочным раствором 5-7 раз в течение суток. После увлажнения применить перекрестные прикосновения к проекциям на коже всех внутренних органов. Перед процедурами принимать медовую воду до 0,3 л в сутки.При падучей болезни – увлажнять кожу, в том числе голову и волосы, слабощелочным раствором 5-7 раз в течение суток. После увлажнения применить прикосновения к проекциям на коже всех внутренних органов. В течение суток увлажнять горло снаружи до 7-10 раз. Перед приступом, когда возникает щекотание в горле, надо увлажнить раствором горло снаружи, после этого полежать 5-15 мин. Время между приступами будет увеличиваться, а количество медикаментов – уменьшаться (впоследствии их прием прекращается).Для оздоровления полости рта и при кариесе зубов нужно чистить зубы утром и вечером и полоскать рот слабощелочным раствором 5-7 раз в течение дня.В случае резаных ран, нарывов или ушибов увлажнить хлопчатобумажную салфетку слабощелочным раствором и приложить к ране, закрепить пластырем. Через 4 часа повязку снять и наложить новую, если есть необходимость, либо продолжить увлажнять рану раствором.При укусах насекомых (мошки, комары, пчелы или осы) достаточно 3-5 раз в течение дня увлажнять места укусов слабощелочным раствором.Для лечебной ванны раствор нагреть до температуры около 40?C. Растворить пищевую соду согласно рецепту слабощелочного раствора. Периодически погружать голову в раствор. Принимают ванну в течение 15-20 мин 1 раз в неделю. Используют для разжижения крови, усиления метаболизма кожи, при кожных проблемах. Такие ванны противопоказаны, если: сахар в крови составляет 114 г/л; уровень тромбоцитов =