Помогают ли пробиотики при гингивите и пародонтите

Учёные из Университета Цюриха установили, что терапия на основе пробиотиков в сочетании с установленными схемами лечения может эффективно бороться с гингивитом и пародонтитом.Несколько исследований показали, что пробиотики резко уменьшают воспаление десен в качестве вспомогательного средства для эффективного удаления механического зубного налета; однако в других случаях сообщалось только об умеренных эффектах. В когортах исследований с недостаточным механическим контролем зубного налета или экспериментальных испытаниях гингивита результаты оставались сомнительными.Использование пробиотиков привело к значительному уменьшению воспаления десен при гингивите, несмотря на незначительное улучшение или отсутствие улучшения мер гигиены полости рта, резюмируют учёные. Так что пробиотики в терапии гингивита только приветствуются.Результаты исследований периодонтита не столь последовательны и единообразны; в некоторых исследованиях не было выявлено дополнительных преимуществ. В большинстве же работ, в которых использовались пробиотики и механические меры профилактики ротовой полости, сообщалось о значительных улучшениях в отношении закрытия карманов и уменьшения воспаления пародонта по сравнению с плацебо. Кроме того, это давало заметно лучшее закрытие карманов, уменьшение периодонтального воспаления и улучшало иммунный ответ. Однако нет работ, в которых бы применялись только пробиотики без сопутствующей терапии, так что не ясно, что же именно помогало пациентам с пародонтитом.Полученные данные свидетельствуют о том, что прием пробиотиков может быть важным компонентом инновационных целенаправленных методов лечения пародонтита и гингивита. Использование пробиотиков может помочь в борьбе с воспалением как на местном, так и на системном уровне, а также может помочь предотвратить развитие бактериального дисбиоза. Однако больших надежд только на пробиотики без лечения возлагать не стоит.