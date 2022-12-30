Как вести себя с лунатиком и почему во сне ходят

Многие сталкиваются с такой проблемой как сомнамбулизм. В народе людей, страдающих от такой патологии называют лунатиками. Зачастую ночные похождения и странные действия во сне присущи детям, однако и взрослые часто разговаривают во сне и совершают непредсказуемые поступки.Кто-то может просто смотреть в одну точку, кто-то – ходить по квартире или, например, чеканить мяч или даже выглядывать в открытое окно. Собственно, по причине абсолютной непредсказуемости такие состояния и можно считать опасными."Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы узнать, как вести себя с лунатиком, как обезопасить его и себя и почему вообще люди сталкиваются с такой патологией. На наши вопросы ответил врач общей практики Денис Прокофьев.Сомнамбулизм или ночное хождение могут быть связаны с четырьмя факторами: нарушение психического, психологического, неврологического или физиологического здоровья человека.Когда мы говорим о сомнамбулизме, мы подразумеваем нарушения определенной фазы сна. Многие привыкли, что это проблема касается лишь детей, но на самом деле с этим сталкиваются и взрослые. При встрече с человеком с данной патологией ни в коем случае нельзя вести себя агрессивно: не ругайте этого человека, не пытайтесь его разбудить.Лучшим вариантом будет создать вокруг этого человека безопасную обстановку: обтянуть чем-то мягким углы, поставить ограничители на пластиковые окна, хранить в доме поменьше стеклянных предметов, поставить ключи для закрытия замков. Это нужно, чтобы человек не смог навредить себе. Самое правильное — либо мягко разбудить человека, либо направить в сторону кровати и уложить человека на кровать.