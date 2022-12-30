Чем лучше не закусывать алкоголь

На носу новогодние праздники, где одно застолье будет сменяться другим и плавно переходить в третье. Все знают, что пить на пустой желудок — не лучшее решение (алкоголь быстрее вызовет опьянение, да и слизистой навредит), но чем лучше закусить рюмку-другую? Оказалось, что не каждое блюдо достойно сопровождать спиртное в желудок. Об этом рассказала сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro Светлана Перес де Монтес Ратхерик.Если у вас ещё остались какие-то иллюзии, то пора их развеять — нет продуктов, которые могли бы уменьшить вред алкоголя организму. Но если правильно сочетать закуски (и пить побольше простой воды), можно хотя бы не усугубить вред здоровью. А многие продукты этому совсем не помогают.По словам Светланы Перес, для закусывания любого алкоголя не подходит любая жирная пища. Спирт будет перерабатываться вместе с холестерином, и двойную нагрузку ваша печень может не потянуть.Аналогично плох в качестве закуски шоколад: алкоголь расслабляет мышцы, которые контролируют выделение желудочного сока, и какао, жир и кофеин ухудшат состояние желудка.Та же история с тортиками, пирожными и вообще любыми сладостями. Потому что сперва желудок расщепляет сладкое, а алкоголь останется «ждать» своей очереди. А вы в итоге получаете резкий скачок глюкозы (которая превратится в жир) и огромную дозу алкоголя (когда до него дойдёт очередь), который обеспечит быстрое опьянение и сильное похмелье.Абсолютно так же работают сладкие фрукты и ягоды. Хотя, казалось бы, они полезнее. Аджика, корейская морковка и прочие острые блюда обжигают слизистую и вызывают избыточный приток крови к желудку и кишечнику. А это стимулирует вас больше пить — в том числе и алкоголя.Следует перестать закусывать спиртное картошкой фри, сухариками и солёной пищей. Ведь соль тоже вызывает жажду да ещё и провоцирует обезвоживание.Наконец, всем любителям ЗОЖа и салатиков, вся зелень — плохой спутник для посиделок со спиртным. Потому что она мгновенно перерабатывается, и в итоге вы пьёте на пустой желудок. И мы снова возвращаемся к сильному похмелью и урону по печени и почкам.Как уже писал «Секрет», токсикологи не советуют смешивать разный алкоголь между собой, ведь у разных видов разные составы и иногда они нехорошо взаимодействуют между собой, вызывая наутро жуткое похмелье. Чтобы 1 января проснуться не совсем мёртвым, эксперты дали несколько советов. Для начала стоит выбрать какой-то конкретный напиток, который будет вашим спутником на этот вечер. Хорошо бы закусывать его рыбой, морепродуктами, икрой, сыром и овощами.