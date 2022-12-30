Что делать при отравлении, чтобы ускорить выздоровление

Отравление может случиться с каждым и в любое время года, однако в канун новогодних застолий эта проблема становится особенно актуальной. Даже здоровому желудку порой не под силу выдержать такое количество еды и напитков. К тому же у многих из нас есть привычка доедать новогодние блюда в течение еще нескольких дней, когда они становятся уже, мягко говоря, не слишком свежими.Помимо этого, в канун праздников существует повышенная вероятность купить не самый качественный продукт, ведь спрос на товары крайне высок в этот период и не каждый продавец способен оставаться добросовестным, стараясь заработать как можно больше."Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, как помочь себе при отравлении и какие способы поспособствуют скорейшему выздоровлению.Чтобы ускорить выздоровление при отравлении, важно при первых же симптомах (рвота, диарея, повышение температуры в области живота), использовать правильное лечение. Оно должно включать в себя энтеросорбенты, ферменты, использование большого количества жидкости для выведения токсинов и профилактики обезвоживания.Если все эти мероприятия будут проведены в первые 12 часов с момента проявления симптомов, эксперт утверждает, что у человека все будет благополучно.Если же человек будет пытаться терпеть боль, не прислушиваться к симптомам, то это закончится многократной рвотой, диареей, что способно привести к обезвоживанию. Поэтому важно под рукой иметь так называемые препараты скорой помощи, которые используются при отравлении.