Нередко можно слышать фразу: скоро Новый год, а мне не до праздника. Не всех людей радует новогодняя суета, подготовка к встречам с друзьями и родными, покупка подарков и корпоративы. Некоторых это вгоняет в депрессию.Увы, с приближением новогодних праздников у психологов прибавляется работы: люди жалуются, что нет настроения, жизнь престала радовать, не хочется торжеств и общения. Конечно, этот год выдался непростым, но зачастую мы способны искать позитив везде, даже в сложных жизненных ситуациях. Совсем иное дело, когда возникает депрессия.В таком случае окружающая суета, общение с людьми может довести до серьезных осложнений. Почему так происходит, «Доктору Питеру» рассказала практикующий психолог, семейный консультант, взрослый и детский психолог клиники «АБИА» Ольга Шорохова.Практикующий психолог, семейный консультант, взрослый и детский психологКогда совсем не весело…«Я всегда была веселой девочкой, а сейчас не помню, когда я потеряла смех», — говорит на онлайн-консультации красивая женщина с грустными глазами.«Я разучилась радоваться жизни», — следом вторит милая девушка, сидящая в кабинете.«У меня все круто, круто, — заявляет подросток. — Правда, недавно я почувствовал себя никому не нужным, точнее одной девчонке неинтересным».Многие на приемах говорят чудовищные вещи, вплоть до мыслей о суициде. Но почему у молодых людей и женщин, мужчин, чья жизнь размерена и стабильна, вдруг пропадает желание радоваться жизни?Что объединяет все эти истории?Общее между всеми этими людьми то, что они находятся в состоянии явной или скрытой депрессии, но не замечают этого. Они невольно скрывают проблемы как от себя, так и от близких людей. И прежде чем они приходят к специалисту, проходит много времени.Человек это делает бессознательно. В депрессии отсутствует критика к своему состоянию. Вам очень плохо, но нет сил, желания и ресурсов что-либо изменить в своем состоянии.Депрессия носит маскуДепрессия может годами скрываться под разными масками, имитируя проблемы со здоровьем. Например, она может проявиться болями в животе, головной болью, агрессивным поведением, конфликтами по поводу и без, слезливостью, бессонницей или сонливостью, перееданием или плохим аппетитом, вечными диетами и бесконечным хождением с жалобами по врачам, которые находят гастрит, остеохондроз, вегето-сосудистую дистонию.Близкие люди часто не замечают и недооценивают состояние человека с депрессией. Так как страдающий не хочет быть в тягость, боится показать свое состояние, не хочет жаловаться. Он или она стараются выглядеть в глазах других людей сильными и успешными, богатыми, красивыми, как на фото в соцсетях. Депрессию поддерживает современный миф нашего времени «улыбайся, не будь слабаком, и весь мир окажется у твоих ног».Почему именно в праздники?Человеку в состоянии депрессии трудно справляться с обычными делами, а здесь начинается суета накануне праздников. И мы становимся еще более уязвимыми и растерянными. Голову переполняют панические мысли, что же делать, как быть, как справиться с таким огромным грузом проблем? «Я так долго ждала каникул, чтобы спрятаться под теплый плед у камина и не высовывать оттуда нос! А как быть с гостями? Я никого не хочу видеть. Мечтаю побыть в тишине, наедине с собою».Праздники для таких людей вообще могут казаться сплошным кошмаром. «Зачем мне звонят все эти люди, я не хочу разговаривать. Мне не нужны подарки и гости, мне вообще никто сейчас не нужен. Оставьте все меня в покое». Примерно такие мысли крутятся в голове.К тому же пока человек работает, учится, занят привычными делами, которые и так тяжело даются, он не чувствует одиночества. Чувство тоски обостряется именно в праздники. Когда все бегут, спешат с праздничными пакетами, в соцсетях мелькают фото счастливых лиц и новогодних корпоративов, которые только раздражают и без того унылого человека.Важно понять, что есть проблемыРаспознать депрессию у близкого человека очень непросто. Она умеет прятаться даже за улыбкой и хорошим настроением. Подпитывается это еще и тем, что в обществе часто негативно относятся с людям с пониженным настроением. Соцсети демонстрируют улыбки и успех. Есть примеры известных людей, которые ушли из жизни, а никто из друзей и близких и представить не мог, что у них депрессия.По данным ВОЗ, депрессия выходит на первое место среди заболеваний в мире. Ее возраст очень помолодел: родители приводят на прием даже детей младшего возраста с признаками депрессии. Самое большое количество депрессий регистрируется среди подростков и пожилых людей. Но вероятно, что многие просто пока недообследованы, потому что они делают карьеру и им порою не до врачей и психологов.С чего начать борьбу с депрессией в Новый год?Оглянитесь вокруг, присмотритесь к своим родным и друзьям. Заметили, что у них изменилось состояние и настроение, — найдите способ мотивировать обратиться к врачу-психиатру. Если ваши близкие боятся идти к врачу, то порекомендуйте обратиться к грамотному психологу или опытному психотерапевту, они проведут диагностику и помогут найти мотивацию для лечения.Так как депрессия — это нарушение биохимических процессов в нашем мозге, она влияет на все процессы нашего организма в целом. Поэтому и лечится депрессия в первую очередь правильно подобранными препаратами и строго под наблюдением врача.Психологи всегда направляют таких пациентов к врачу-психиатру. Но лечение в России — дело добровольное, поэтому важно, чтобы человек сам дошел до врача и принимал лекарства. Бояться их не стоит, лечение может быть недолговременным, зато эффективным. А эффект бесценный — нормальная жизнь, в которую постепенно возвращаются желания.