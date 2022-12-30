Нитриты в мясных деликатесах вызывают рак

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Исследование Королевского университета в Белфасте показало, что у мышей, которым давали переработанную свинину, содержащую нитриты, на 75% чаще развивались опухоли.Химические вещества, обычно добавляемые в бекон, ветчину и мясные деликатесы, должны быть запрещены после того, как исследования показали, что они повышают риск развития рака, сказал профессор Крис Эллиот, один из авторов исследования. Его результаты «делают риск развития рака, связанный с мясом, содержащим нитриты, еще более очевидным». Он призвал правительства «следить за фактами» и запретить производителям добавлять химикаты в продукты питания.Нитриты широко используются в переработанном мясе для продления срока его хранения, защищая от бактерий, которые могут вызывать такие заболевания, как сальмонеллез, листериоз и ботулизм. Важно отметить, что они также придают привлекательный острый вкус и соблазнительный розовый оттенок таким продуктам, как бекон.Около 90 процентов бекона содержит химические вещества, и считается, что более половины пищевого потребления этого химического вещества людьми приходится на мясо. Данные показывают, что обработанное мясо увеличивает риск рака кишечника, и в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала обработанное мясо канцерогенным. Нитриты также связаны с раком молочной железы и простаты.Учёные все еще исследуют роль нитритов в этом, поскольку в этом могут быть виноваты и другие факторы. Но исследования показывают, что когда химические вещества попадают в желудок, они могут способствовать выработке вызывающих рак соединений, называемых нитрозамины. В последнем исследовании учёные из Ирландии кормили мышей переработанным мясом, содержащим нитриты, которые составляли 15 процентов их рациона. Другой группе мышей, контрольной, давали такое же количество мяса, но оно не содержало химикатов.Результаты показывают, что у тех, кто ел мясо, не содержащее нитритов, не наблюдалось увеличения опухолей, в то время как у тех, кто ел мясо с нитритами, рост опухолей был на 75 процентов больше. Кроме того, у тех, кто кормился мясом, содержащим это химическое вещество, в кишечнике развивалось на 82% больше опухолей, чем у контрольной группы.Команда признала, что диета, состоящая из переработанного мяса, содержащего 15% нитритов, является завышенным потреблением для человека. Но они сказали, что даже потребление такой пищи в меньших количествах может повысить риск развития рака.